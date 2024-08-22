Италия22 августа 2024, 15:49 |
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ФОТО. Милан презентовал форму в необычных цветах
«Россонери» будут играть в сером
22 августа 2024, 15:49 |
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«Милан» вместе со своим техническим спонсором, брендом «Puma», презентовал третий комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычном для «россонери» цвете – сером со вставками салатового.
Впервые в новой форме «Милан» сыграет уже во втором туре Серии А против «Пармы» 24 августа.
Ранее «Милан» отправил в аренду в «Ювентус» Пьера Калулу.
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