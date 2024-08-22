Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Милан презентовал форму в необычных цветах
Италия
22 августа 2024, 15:49 |
826
0

ФОТО. Милан презентовал форму в необычных цветах

«Россонери» будут играть в сером

22 августа 2024, 15:49 |
826
0
ФОТО. Милан презентовал форму в необычных цветах
ФК Милан

«Милан» вместе со своим техническим спонсором, брендом «Puma», презентовал третий комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычном для «россонери» цвете – сером со вставками салатового.

Впервые в новой форме «Милан» сыграет уже во втором туре Серии А против «Пармы» 24 августа.

Ранее «Милан» отправил в аренду в «Ювентус» Пьера Калулу.

По теме:
ФОТО. Этап Вуэльты стартовал в супермаркете
ОФИЦИАЛЬНО. Ювентус подписал защитника Милана
УАФ рассказала, в какой форме Украина сыграет сентябрьские матчи
Милан игровая форма фото Puma
Олег Дидух Источник: ФК Милан
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ЮКСА разгромила Кудровку и вышла в 1/8 финала Кубка Украины
Футбол | 22 августа 2024, 15:17 0
ЮКСА разгромила Кудровку и вышла в 1/8 финала Кубка Украины
ЮКСА разгромила Кудровку и вышла в 1/8 финала Кубка Украины

В поединке 1/16 финала встретились команды Первой лиги

Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 21 августа 2024, 20:10 179
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов

Последнее препятствие на пути к мечте и к почти 20 млн евро

Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
Футбол | 22.08.2024, 02:01
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
Оптимистическая трагедия Динамо
Футбол | 22.08.2024, 11:55
Оптимистическая трагедия Динамо
Оптимистическая трагедия Динамо
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Футбол | 21.08.2024, 18:28
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
21.08.2024, 09:28 6
Бокс
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
21.08.2024, 23:54 280
Футбол
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
21.08.2024, 12:28 43
Футбол
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
22.08.2024, 07:30
Бокс
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
22.08.2024, 01:23 24
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
21.08.2024, 06:45
Футбол
Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
Динамо может подписать экс-форварда Днепра-1 и Жироны
20.08.2024, 21:17 3
Футбол
Фрэнк Бруно назвал одного бойца, который бил сильнее, чем Тайсон и Льюис
Фрэнк Бруно назвал одного бойца, который бил сильнее, чем Тайсон и Льюис
21.08.2024, 07:42
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем