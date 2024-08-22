ФОТО. Милан презентовал форму в необычных цветах

«Милан» вместе со своим техническим спонсором, брендом «Puma», презентовал третий комплект формы на сезон 2024/2025. Он выполнен в непривычном для «россонери» цвете – сером со вставками салатового.

Впервые в новой форме «Милан» сыграет уже во втором туре Серии А против «Пармы» 24 августа.

Ранее «Милан» отправил в аренду в «Ювентус» Пьера Калулу.