Мануэль НОЙЕР: «Никто не хочет провести сезон без трофеев»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер, который ранее завершил карьеру в сборной Германии, рассказал о целях «Баварии» на сезон 2024/2025:

«Никто не хочет провести сезон без трофеев, особенно в «Баварии». Мы очень мотивированы. Мы уже сталкивались с этим в прошлом, по крайней мере, Томас Мюллер и я. В 2012 году мы тоже остались без трофеев. Мы проиграли в финале Лиги чемпионов, заняли второе место в Бундеслиге и проиграли финал Кубка Дортмунду. В том году национальная сборная также проиграла в полуфинале Евро Италии.

Это был очень разочаровывающий год, но мы получили мотивацию от этих поражений и направили ее на предсезонную подготовку и на следующий сезон, когда мы выиграли требл в 2013 году. Это наша большая цель, но нам действительно нужно много работать для этого. Мы должны расти вместе как команда и выкладываться на поле. У нас новая команда как на поле, так и за его пределами, так что это принесло свежую кровь и новую энергию. Мы хотим забраться на максимальную вершину».