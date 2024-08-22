Зальцбург навсегда запомнится Шовковскому, а Динамо «быки» смазали юбилей

21 августа киевское «Динамо» в Люблине проиграло «РБ Зальцбург» (0:2) в первом поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Для главного тренера киевлян Александра Шовковского это поражение стал первым еврокубковым в его тренереской карьере (в пятой игре).

Ко всему, игра против «РБ Зальцбург» стала для «Динамо» 210-м матче во всех евротурнирах. У «бело-синих» 107 побед, 53 ничьи и 50 поражений, мячи 355-205.

Напомним, ранее известный эксперт назвал причины поражения «Динамо» от «Зальцбурга».