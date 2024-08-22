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  4. Зальцбург навсегда запомнится Шовковскому, а Динамо «быки» смазали юбилей
Лига чемпионов
22 августа 2024, 14:47 | Обновлено 22 августа 2024, 14:55
1317
0

Зальцбург навсегда запомнится Шовковскому, а Динамо «быки» смазали юбилей

Киевляне проиграли австрийцам в первом поединке ЛЧ

22 августа 2024, 14:47 | Обновлено 22 августа 2024, 14:55
1317
0
Зальцбург навсегда запомнится Шовковскому, а Динамо «быки» смазали юбилей
ФК Динамо Киев

21 августа киевское «Динамо» в Люблине проиграло «РБ Зальцбург» (0:2) в первом поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Для главного тренера киевлян Александра Шовковского это поражение стал первым еврокубковым в его тренереской карьере (в пятой игре).

Ко всему, игра против «РБ Зальцбург» стала для «Динамо» 210-м матче во всех евротурнирах. У «бело-синих» 107 побед, 53 ничьи и 50 поражений, мячи 355-205.

Напомним, ранее известный эксперт назвал причины поражения «Динамо» от «Зальцбурга».

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Александр Шовковский Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург Динамо Киев РБ Зальцбург
Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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