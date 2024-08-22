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Лига чемпионов
22 августа 2024, 12:38 | Обновлено 22 августа 2024, 12:47
1751
1

Известный эксперт назвал причины поражения Динамо от Зальцбурга

Олег Федорчук – о первой встрече команд в ЛЧ

22 августа 2024, 12:38 | Обновлено 22 августа 2024, 12:47
1751
1
Известный эксперт назвал причины поражения Динамо от Зальцбурга
ФК Динамо Киев

Известный тренер и авторитетный футбольный эксперт Олег Федорчук поделился мнением о первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «РБ Зальцбург», в котором победили австрийцы со счетом 2:0.

– Если объективно, то мы по игре однозначно на гол наиграли, но Зальцбург – на два. Динамо выглядело очень ярко, но без форварда ожидать на забитые мячи очень тяжело.

Интересно, что после двух забитых мячей Зальцбург сделал замены и уже доигрывал игру, имея еще возможности. Поэтому то, что Динамо в концовке имело преимущество, это, скорее всего, австрийцы по счету играли.

– А что можете сказать о Зальцбурге, как команде? Превосходит ли она по классу Динамо?

– Если брать перспективы, то Зальцбург выше, потому что у них очень молодой состав. Вообще очень интересная команда. Но это, можно сказать, вторая команда Лейпцига (накануне матча 5-6 игроков гостей были травмированы). Поэтому мне очень понравилось. И еще Зальцбург похож на сборную Австрии, которая тоже достаточно уверенно играла на Евро-2024.

Они исповедуют очень интересный футбол, у нас в чемпионате никто так не играет. Игроки очень большими силами выбегают и ты не знаешь, от кого ждать прорыва. Это такая тактика, которую сейчас наши ВСУ демонстрируют.

А еще меня удивило Динамо. Главный тренер и игроки говорили, что Зальцбург – очень быстрая команда, а мы их встречали очень далеко от ворот. Тактика, которую выбрало Динамо, очень рискованная. Если провести аналогию с боксом, то это если ты знаешь, что у соперника нокаутирующий удар с левой, но все лезешь и лезешь под левую.

– Так и хочется сравнить этот Зальцбург с игрой Динамо Валерия Лобановского. Насколько это уместно?

– Действительно, что-то есть. Зальцбург ведет борьбу за пространство в первую очередь. Очень многие тренеры ошибаются, когда говорят, что тот, кто владеет мячом, владеет игрой. На самом же деле главное - владеть пространством и временем. Так Лобановский всегда и говорил.

Если у тебя есть скорость, то тебе нужно пространство. А если ты хочешь иметь пространство, то ты должен выбегать со своей половины. То есть действовать вторым номером, но при этом владеть инициативой. В таком случае ты сам решаешь, когда команда соперника будет иметь владение. Так Лобановский и делал. Его команда отдавала мяч, но владела инициативой.

Ранее Олег Федорчук поделился мнением о присутствии сына Андрея Шевченко, Кристиана, в сборной Украины U-19.

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Олег Федорчук Динамо Киев Лига чемпионов РБ Зальцбург Динамо - РБ Зальцбург
Юрій Остроумов Источник: Украинский футбол
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kropyva
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