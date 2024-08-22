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  4. Внезапно. У клуба Роналду возникли финансовые проблемы
Саудовская Аравия
22 августа 2024, 14:48 |
260
0

Внезапно. У клуба Роналду возникли финансовые проблемы

Президент клуба ушел в отставку

22 августа 2024, 14:48 |
260
0
Внезапно. У клуба Роналду возникли финансовые проблемы
Getty Images/Global Images Ukraine

В это трудно поверить, но у клуба Криштиану Роналду, «Аль-Насра», возникли финансовые трудности. В последнее время клуб неоднократно запрашивал у Инвестиционного фонда Саудовской Аравии (PIF) деньги на усиление команды, однако каждый раз получал отказ.

Из-за этого в отставку уже подал президент клуба и ряд членов правления. По слухам, возникшая ситуация раздражает Криштиану Роналду, но «Аль-Наср» попросил его не высказываться публично на тему ситуации в клубе.

Ранее сообщалось о том, что «Аль-Наср» может уволить Луиша Каштру.

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Олег Дидух Источник: Essentially Sports
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