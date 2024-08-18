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Саудовская Аравия
18 августа 2024, 16:33 |
697
0

Клуб Роналду может уволить экс-тренера Шахтера

Луиш Каштру близок к уходу из «Аль-Насра»

18 августа 2024, 16:33 |
697
0
Клуб Роналду может уволить экс-тренера Шахтера
Getty Images/Global Images Ukraine. Луиш Каштру

Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру может в ближайшее время быть уволен с поста главного тренера команды. Об этом сообщают СМИ из Саудовской Аравии.

По их информации, причиной возможного увольнения является вчерашнее поражение 1:4 от «Аль-Хиляля» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии. Руководство «Аль-Насра» уже занимается поисками замены Каштру.

62-летний португалец возглавляет «Аль-Наср» с лета 2023 года. В прошлом сезоне команда финишировала второй в чемпионате Саудовской Аравии и проиграла в финале Кубка страны.

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Олег Дидух Источник
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