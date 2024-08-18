Клуб Роналду может уволить экс-тренера Шахтера
Луиш Каштру близок к уходу из «Аль-Насра»
Главный тренер «Аль-Насра» Луиш Каштру может в ближайшее время быть уволен с поста главного тренера команды. Об этом сообщают СМИ из Саудовской Аравии.
По их информации, причиной возможного увольнения является вчерашнее поражение 1:4 от «Аль-Хиляля» в матче за Суперкубок Саудовской Аравии. Руководство «Аль-Насра» уже занимается поисками замены Каштру.
62-летний португалец возглавляет «Аль-Наср» с лета 2023 года. В прошлом сезоне команда финишировала второй в чемпионате Саудовской Аравии и проиграла в финале Кубка страны.
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