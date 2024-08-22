Свитолина оценила предстоящий матч с Носковой в Монтеррее

Украинская теннисистка Элина Свитолина на турнире WTA 500 в Монтеррее (Мексика) стала участницей четвертьфинала после победы над армянкой Элиной Аванесян (6:4, 6:3).

Путевку в полуфинал Элина разыграет во встрече с Линдой Носковой из Чехии.

«Для нас, мам, это хорошая возможность вернуться к работе. Мы, как матери, проявляем силу, чтобы показать, как наше тело способно раскрыться до максимума, выступать на высоком уровне. Думаю, некоторые девушки получают вдохновение из этого. Таким образом девушки просто возвращаются к любимому делу.

Носкова имеет сильный удар, поэтому я должна быть готова к этому. У нее были хорошие победы, она чувствует подъем. Поэтому для меня это будет еще один хороший вызов», – призналась Свитолина.

Встреча Элины Свитолиной с Линдой Носковой состоится 23 августа.