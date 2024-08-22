Олег ФЕДОРЧУК: «Кривбассу надо избежать репутационных рисков»

22 августа в словацком Кошице состоится первый поединок раунда плей-офф квалификации Лиги конференций по футболу между «Кривбассом» и испанским «Бетисом».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua известный тренер и эксперт Олег Федорчук поделился своими ожиданиями от противостояния в Словакии:

– Считаю, что Юрий Вернидуб, возглавив «Кривбасс», за короткий период времени проделал огромный объем работы. Как по мне, в прошлом сезоне криворожане прыгнули выше головы, финишировав третьими в чемпионате УПЛ и завоевав право выступать в Лиге Европы. Но после двух поражений подряд от «Виктории» из Чехии и вылета в Лигу конференций «Кривбасс» может страдать от репутационных рисков.

– Что вы имеете в виду?

– Команда, которая хочет видеть в своих рядах качественных легионеров, должна, прежде всего, достойно выступать на международной арене. Все же, ни для кого не секрет, что по разным причинам – самая главная – российская агрессия, уровень УПЛ желает лучшего. Вот почему в ближайших противостояниях с «Бетисом» криворожане должны сыграть через не могу и воспользоваться преимуществом в функциональной подготовке и игровой практике. Все же, чемпионат в Испании только набирает разгон.

– Как вы оцените действия «Кривбасса» на старте сезона?

– Криворожанам не хватает стабильности, отсюда и перепады в игре, проваленные вторые таймы. Действия футболистов «Кривбасса» пока не являются сбалансированными, больше всего беспокоят пробелы в центре обороны. Иногда складывается впечатление, что их защита напоминает некий проходной двор. Вот почему сегодня очень много значит, будет ли хватать подстраховки в обороне, как будет защищать свой пост вратарь.

Одна из добродетелей «Кривбасса» - харизма его главного тренера Юрия Вернидуба. Помнится, когда он был у руля «Зари», то луганчане часто заставляли считаться с собой более именитые команды в еврокубках.

Надеюсь, что этот опытный наставник найдет нужные слова и решения, как при подготовке, так и во время баталий с «Бетисом».

Можно согласиться с тем, что именно испанский клуб – фаворит в этих поединках, но я не считаю положение «Кривбасса» безнадежным.

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