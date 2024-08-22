Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Олег ФЕДОРЧУК: «Кривбассу надо избежать репутационных рисков»
Лига конференций
22 августа 2024, 14:18 | Обновлено 22 августа 2024, 14:24
239
1

Олег ФЕДОРЧУК: «Кривбассу надо избежать репутационных рисков»

Известный тренер и эксперт – о выступлении украинцев в еврокубках

22 августа 2024, 14:18 | Обновлено 22 августа 2024, 14:24
239
1
Олег ФЕДОРЧУК: «Кривбассу надо избежать репутационных рисков»
dynamo.kiev.ua. Олег Федорчук

22 августа в словацком Кошице состоится первый поединок раунда плей-офф квалификации Лиги конференций по футболу между «Кривбассом» и испанским «Бетисом».

В разговоре с корреспондентом Sport.ua известный тренер и эксперт Олег Федорчук поделился своими ожиданиями от противостояния в Словакии:

– Считаю, что Юрий Вернидуб, возглавив «Кривбасс», за короткий период времени проделал огромный объем работы. Как по мне, в прошлом сезоне криворожане прыгнули выше головы, финишировав третьими в чемпионате УПЛ и завоевав право выступать в Лиге Европы. Но после двух поражений подряд от «Виктории» из Чехии и вылета в Лигу конференций «Кривбасс» может страдать от репутационных рисков.

– Что вы имеете в виду?
– Команда, которая хочет видеть в своих рядах качественных легионеров, должна, прежде всего, достойно выступать на международной арене. Все же, ни для кого не секрет, что по разным причинам – самая главная – российская агрессия, уровень УПЛ желает лучшего. Вот почему в ближайших противостояниях с «Бетисом» криворожане должны сыграть через не могу и воспользоваться преимуществом в функциональной подготовке и игровой практике. Все же, чемпионат в Испании только набирает разгон.

– Как вы оцените действия «Кривбасса» на старте сезона?
– Криворожанам не хватает стабильности, отсюда и перепады в игре, проваленные вторые таймы. Действия футболистов «Кривбасса» пока не являются сбалансированными, больше всего беспокоят пробелы в центре обороны. Иногда складывается впечатление, что их защита напоминает некий проходной двор. Вот почему сегодня очень много значит, будет ли хватать подстраховки в обороне, как будет защищать свой пост вратарь.

Одна из добродетелей «Кривбасса» - харизма его главного тренера Юрия Вернидуба. Помнится, когда он был у руля «Зари», то луганчане часто заставляли считаться с собой более именитые команды в еврокубках.

Надеюсь, что этот опытный наставник найдет нужные слова и решения, как при подготовке, так и во время баталий с «Бетисом».

Можно согласиться с тем, что именно испанский клуб – фаворит в этих поединках, но я не считаю положение «Кривбасса» безнадежным.

Ранее мы сообщали, где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций «Кривбасс» – «Бетис».

По теме:
Ланс – Панатинаикос. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
«Худший матч». Известный тренер назвал антигероя игры Динамо – Зальцбург
Экс-игрок Динамо подверг сомнению закономерность итога матча с Зальцбургом
Олег Федорчук Кривбасс Кривой Рог Бетис Лига конференций Кривбасс - Бетис инсайд
Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Свитолина не пожала руку экс-россиянке, которая сменила гражданство
Теннис | 22 августа 2024, 08:45 9
ВИДЕО. Свитолина не пожала руку экс-россиянке, которая сменила гражданство
ВИДЕО. Свитолина не пожала руку экс-россиянке, которая сменила гражданство

Для украинской теннисистки это ничего не изменило

Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
Футбол | 22 августа 2024, 02:01 3
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом
Шапаренко рассказал, что случилось с Динамо в игре с Зальцбургом

Игрок – о первой игре раунда плей-офф отбора Лиги чемпионов

Лугано – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Футбол | 22.08.2024, 14:17
Лугано – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Лугано – Бешикташ. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги Европы
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Футбол | 22.08.2024, 09:44
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
Футбол | 21.08.2024, 23:54
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
Поражение на фоне люблинского дождя. Динамо уступило Зальцбургу
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
NM16071
Ця команда взагалі не повинна існувати, які  квартал. Вона взірець корупції у нашій державі. Став президентом клоун із Кривого Рогу і бац... команда в УПЛ. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
20.08.2024, 14:52 116
Война
Известная немецкая биатлонистка пропустит сезон из-за беременности
Известная немецкая биатлонистка пропустит сезон из-за беременности
20.08.2024, 14:22
Биатлон
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
21.08.2024, 20:10 179
Футбол
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
21.08.2024, 23:59 5
Футбол
Самый дорогой свободный агент Украины ведет переговоры с новым клубом
Самый дорогой свободный агент Украины ведет переговоры с новым клубом
20.08.2024, 11:54
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
ШОВКОВСКИЙ: «Случилась досадная ошибка, когда нам назначили пенальти»
22.08.2024, 01:23 24
Футбол
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
21.08.2024, 06:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем