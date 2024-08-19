22 августа в 21:00 по киевскому времени состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и испанская команда «Бетис».

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Матч пройдет на арене в словацком городе Кошице. Ответный поединок запланирован на 29 августа в испанской Севилье.

Победитель противостояния попадет в основной раунд Лиги конференций, проигравшая команда вылетит из еврокубков.

Ранее в матчах 3-го раунда квалификации Лиги Европы Кривбасс под руководством Юрия Вернидуба дважды проиграл Виктории Пльзень из Чехии (дома 1:2 и в гостях 0:1).

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Кривбасс – Бетис

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях.