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Лига Европы
19 августа 2024, 09:29 | Обновлено 19 августа 2024, 09:36
81
0

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Кривбасс – Бетис

22 августа в 21:00 состоится первый матч 4-го раунда отбора Лиги конференций

19 августа 2024, 09:29 | Обновлено 19 августа 2024, 09:36
81
0
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Кривбасс – Бетис
ФК Кривбасс

22 августа в 21:00 по киевскому времени состоится первый матч 4-го раунда квалификации Лиги конференций, в котором сыграют «Кривбасс» Кривой Рог и испанская команда «Бетис».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Матч пройдет на арене в словацком городе Кошице. Ответный поединок запланирован на 29 августа в испанской Севилье.

Победитель противостояния попадет в основной раунд Лиги конференций, проигравшая команда вылетит из еврокубков.

Ранее в матчах 3-го раунда квалификации Лиги Европы Кривбасс под руководством Юрия Вернидуба дважды проиграл Виктории Пльзень из Чехии (дома 1:2 и в гостях 0:1).

Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги конференций Кривбасс – Бетис

Видеотрансляция матча проводится на телеканале УПЛ-ТБ, который доступен на ОТТ-платформах и в кабельных сетях.

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Бетис Кривбасс Кривой Рог смотреть онлайн Лига конференций
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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