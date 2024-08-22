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Лига чемпионов
22 августа 2024, 13:51 | Обновлено 22 августа 2024, 14:27
788
1

Михавко рассказал, что не удалось Динамо в матче с Зальцбургом

Защитник – о первой игре с австрийским клубом

22 августа 2024, 13:51 | Обновлено 22 августа 2024, 14:27
788
1
Михавко рассказал, что не удалось Динамо в матче с Зальцбургом
ФК Динамо Киев. Тарас Михавко

Защитник «Динамо» Тарас Михавко поделился впечатлениями от первого поединка раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против австрийского «Зальцбурга» (0:2):

«Обидно, что пропустили, хотя могли забивать, у нас тоже были хорошие моменты. Но, к сожалению, такой результат. Тем не менее, не опускаем руки, потому что есть еще ответный матч, будем готовиться, анализировать допущенные ошибки, и все будет хорошо. Это лишь первый тайм в нашем противостоянии с «Зальцбургом», второй матч будет в Австрии. Подойдем к нему в хорошем настроении, проанализируем все и будем играть.

У «Зальцбурга» хорошая команда, они держали темп и было нелегко. Но мы знали, что так будет, поскольку это матч плей-офф Лиги чемпионов, и здесь все команды хорошего уровня. Поэтому, мы готовились, но, к сожалению, так случилось, что пропустили обидный мяч в первом тайме, и это, конечно, повлияло на нас. Рук не опускали, хотели забить, и на второй тайм выходили с мыслями, что нужно забивать и как минимум сравнивать счет. Но получилось так, что назначили пенальти в наши ворота, и это снова ударило по нам в психологическом плане. Тем не менее, все равно хотели забить гол, стремились к этому, но, к сожалению, не удалось. Думаю, у нас еще все впереди, есть ответный матч, поэтому будем стремиться получить положительный результат для себя», – рассказал Михавко.

Ранее известный эксперт назвал причины поражения «Динамо» от «Зальцбурга».

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Юрій Остроумов Источник: ФК Динамо Киев
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