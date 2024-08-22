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Украина. Премьер лига
22 августа 2024, 13:15 | Обновлено 22 августа 2024, 14:29
1529
0

ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал чемпиона мира

За харьковский клуб будет выступать Игорь Снурницын

22 августа 2024, 13:15 | Обновлено 22 августа 2024, 14:29
1529
0
ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал чемпиона мира
ФК Кривбасс Кривой Рог. Игорь Снурницын

Футбольный клуб «Металлист 1925» объявил о подписании контракт с центральным защитником Игорем Снурницыным.

Сообщается, что 24-летний игрок поставил свою подпись под договором сроком на 2 года.

За «Металлист 1925», который в сезоне 2024/2025 выступает в Первой лиге после вылета из УПЛ, Снурницын будет играть под 74-м номером.

Нынешний сезон Снурницын начал игроком «Кривбасса», но за полтора месяца так и не дебютировал в команде у Юрия Вернидуба.

Напомним, в 2019 году Игорь Снурницын стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.

Как известно, «Металлист 1925» представил официального маскота клуба.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Металлист 1925
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