ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал чемпиона мира

Футбольный клуб «Металлист 1925» объявил о подписании контракт с центральным защитником Игорем Снурницыным.

Сообщается, что 24-летний игрок поставил свою подпись под договором сроком на 2 года.

За «Металлист 1925», который в сезоне 2024/2025 выступает в Первой лиге после вылета из УПЛ, Снурницын будет играть под 74-м номером.

Нынешний сезон Снурницын начал игроком «Кривбасса», но за полтора месяца так и не дебютировал в команде у Юрия Вернидуба.

Напомним, в 2019 году Игорь Снурницын стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.

Как известно, «Металлист 1925» представил официального маскота клуба.