ОФИЦИАЛЬНО. Металлист 1925 подписал чемпиона мира
За харьковский клуб будет выступать Игорь Снурницын
Футбольный клуб «Металлист 1925» объявил о подписании контракт с центральным защитником Игорем Снурницыным.
Сообщается, что 24-летний игрок поставил свою подпись под договором сроком на 2 года.
За «Металлист 1925», который в сезоне 2024/2025 выступает в Первой лиге после вылета из УПЛ, Снурницын будет играть под 74-м номером.
Нынешний сезон Снурницын начал игроком «Кривбасса», но за полтора месяца так и не дебютировал в команде у Юрия Вернидуба.
Напомним, в 2019 году Игорь Снурницын стал чемпионом мира в составе сборной Украины U-20.
Как известно, «Металлист 1925» представил официального маскота клуба.
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