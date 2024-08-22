ВИДЕО. Металлист 1925 представил официального маскота клуба
Имя своему «малышу» харьковчане будут выбирать вместе с болельщиками
Харьковский клуб «Металлист 1925» уведомил о появлении клубного маскота – Быка.
«Встречайте официального маскота ФК «Металлист 1925. Имя нашему малышу мы выберем вместе! Ждите конкурс уже завтра», – говорится в сообщении клуба, которым презентован маскот.
Как известно, несколько дней назад «Металлист 1925» отметил 8-ю годовщину своего создания.
Сезон 2024/2025 харьковчане проводят в Первой лиге, куда они понизились после вылета из УПЛ.
Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» подписал Владислава Калитвинцева и чемпиона Грузии.
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