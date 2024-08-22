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  4. ВИДЕО. Металлист 1925 представил официального маскота клуба
Украина. Премьер лига
22 августа 2024, 11:36 | Обновлено 22 августа 2024, 11:43
98
0

ВИДЕО. Металлист 1925 представил официального маскота клуба

Имя своему «малышу» харьковчане будут выбирать вместе с болельщиками

22 августа 2024, 11:36 | Обновлено 22 августа 2024, 11:43
98
0
ВИДЕО. Металлист 1925 представил официального маскота клуба
ФК Металлист 1925

Харьковский клуб «Металлист 1925» уведомил о появлении клубного маскота – Быка.

«Встречайте официального маскота ФК «Металлист 1925. Имя нашему малышу мы выберем вместе! Ждите конкурс уже завтра», – говорится в сообщении клуба, которым презентован маскот.

Как известно, несколько дней назад «Металлист 1925» отметил 8-ю годовщину своего создания.

Сезон 2024/2025 харьковчане проводят в Первой лиге, куда они понизились после вылета из УПЛ.

Ранее сообщалось, что «Металлист 1925» подписал Владислава Калитвинцева и чемпиона Грузии.

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Юрій Остроумов Источник: ФК Металлист 1925
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