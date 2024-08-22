Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Тренер Челси про уход Галлахера: «Не только Челси вынужден так поступать»
Англия
22 августа 2024, 13:19 | Обновлено 22 августа 2024, 13:20
606
3

Тренер Челси про уход Галлахера: «Не только Челси вынужден так поступать»

Энцо Мареска прокомментировал уход Конора Галлахера

22 августа 2024, 13:19 | Обновлено 22 августа 2024, 13:20
606
3
Тренер Челси про уход Галлахера: «Не только Челси вынужден так поступать»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Наставник «Челси» Энцо Мареска прокомментировал уход Конора Галлахера.

«Не только «Челси» вынужден так поступать, многие команды расстаются со своими воспитанниками. Это вызывает сожаление, ведь мы все к ним привязаны.

Однако сейчас правила несколько изменились, и клубам приходится продавать своих выпускников академий. Нам остается, по крайней мере, с пониманием относиться к такому положению дел», – заявил главный тренер «Челси».

Хавбек покинул лондонский клуб и присоединился к «Атлетико» за сумму в 42 миллиона евро.

По теме:
МЮ сократил расходы на сотрудников клуба. Чего лишились работники?
В четверг Наполи и Челси завершат сделку по трансферу Лукаку
Челси – Серветт. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Энцо Мареска Челси Конор Галлахер
Алексей Тиньков Источник: BBC
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Оптимистическая трагедия Динамо
Футбол | 22 августа 2024, 11:55 23
Оптимистическая трагедия Динамо
Оптимистическая трагедия Динамо

Обозреватель Sport.ua Валерий Василенко – о поражении «бело-синих» в Люблине

Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Футбол | 21 августа 2024, 18:28 90
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины

Фаны выступили против Суркиса-старшего

Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
Футбол | 22.08.2024, 07:10
Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
Олег ФЕДОРЧУК: «Кривбассу надо избежать репутационных рисков»
Футбол | 22.08.2024, 14:18
Олег ФЕДОРЧУК: «Кривбассу надо избежать репутационных рисков»
Олег ФЕДОРЧУК: «Кривбассу надо избежать репутационных рисков»
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Футбол | 22.08.2024, 09:44
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Ярмоленко обратился к фанатам после поражения от Зальцбурга в матче Q4 ЛЧ
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
luceorius
 Без Галлаххера навряд чи Палмер заб'є більше, ніж минулого сезону. Хіба що Мареска щось знає.
Ответить
0
Gargantua81
от тренера тут ничего не зависит.
менеджмент непрофессиональный
Ответить
0
Перець
Тренер долбонат про лідера команди,  10 місце за щастя в кінці сезону 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
21.08.2024, 12:28 43
Футбол
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал победу Хижняка на ОИ
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал победу Хижняка на ОИ
20.08.2024, 08:38
Олимпийские игры
Самый дорогой свободный агент Украины ведет переговоры с новым клубом
Самый дорогой свободный агент Украины ведет переговоры с новым клубом
20.08.2024, 11:54
Футбол
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
Боб Арум назвал единственного бойца, который приблизился к Мухаммеду Али
22.08.2024, 07:30
Бокс
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
21.08.2024, 06:45
Футбол
Известная немецкая биатлонистка пропустит сезон из-за беременности
Известная немецкая биатлонистка пропустит сезон из-за беременности
20.08.2024, 14:22
Биатлон
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
20.08.2024, 14:52 116
Война
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
21.08.2024, 10:49 26
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем