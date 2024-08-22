Тренер Челси про уход Галлахера: «Не только Челси вынужден так поступать»
Энцо Мареска прокомментировал уход Конора Галлахера
Наставник «Челси» Энцо Мареска прокомментировал уход Конора Галлахера.
«Не только «Челси» вынужден так поступать, многие команды расстаются со своими воспитанниками. Это вызывает сожаление, ведь мы все к ним привязаны.
Однако сейчас правила несколько изменились, и клубам приходится продавать своих выпускников академий. Нам остается, по крайней мере, с пониманием относиться к такому положению дел», – заявил главный тренер «Челси».
Хавбек покинул лондонский клуб и присоединился к «Атлетико» за сумму в 42 миллиона евро.
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