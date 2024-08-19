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  4. Тренер Челси: «Мудрик заслуживает места в стартовом составе»
Англия
19 августа 2024, 21:54 |
453
0

Тренер Челси: «Мудрик заслуживает места в стартовом составе»

Энцо Мареска прокомментировал сложности с формированием стартового состава

19 августа 2024, 21:54 |
453
0
Тренер Челси: «Мудрик заслуживает места в стартовом составе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Энцо Мареска

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал сложности с формированием стартового состава «Челси».

Не слишком ли много игроков в команде сейчас?

– До закрытия трансферного окна у нас есть возможность как продавать, так и приобретать игроков. После его закрытия ситуация упростится не только для меня, но и для всех тренеров в мире.

Выбор основной одиннадцатки был непростым. На скамейке запасных у нас были футболисты, возможно, заслуживающие места в стартовом составе – например, Мудрик и некоторые другие. Но порой приходится принимать нелегкие решения».

Вас не беспокоит возможное недовольство некоторых игроков?

– Нет, я так не считаю. Справляться с такими ситуациями – часть моей работы. Для меня это не проблема. Я здесь, чтобы принимать решения. Иногда они нравятся игрокам, иногда нет. За 20 лет моей футбольной карьеры я понял: если ты не играешь, ты не чувствуешь себя счастливым. Это касается всех футболистов.

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Английская Премьер-лига Михаил Мудрик Челси Энцо Мареска
Алексей Тиньков Источник: Football London
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