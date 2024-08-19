Тренер Челси: «Мудрик заслуживает места в стартовом составе»
Энцо Мареска прокомментировал сложности с формированием стартового состава
Главный тренер «Челси» Энцо Мареска прокомментировал сложности с формированием стартового состава «Челси».
– Не слишком ли много игроков в команде сейчас?
– До закрытия трансферного окна у нас есть возможность как продавать, так и приобретать игроков. После его закрытия ситуация упростится не только для меня, но и для всех тренеров в мире.
Выбор основной одиннадцатки был непростым. На скамейке запасных у нас были футболисты, возможно, заслуживающие места в стартовом составе – например, Мудрик и некоторые другие. Но порой приходится принимать нелегкие решения».
– Вас не беспокоит возможное недовольство некоторых игроков?
– Нет, я так не считаю. Справляться с такими ситуациями – часть моей работы. Для меня это не проблема. Я здесь, чтобы принимать решения. Иногда они нравятся игрокам, иногда нет. За 20 лет моей футбольной карьеры я понял: если ты не играешь, ты не чувствуешь себя счастливым. Это касается всех футболистов.
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