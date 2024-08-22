Динамо в шаге от ЛЕ? Какие шансы пройти Зальцбург после поражения дома

За все годы выступления в еврокубках «Динамо» 5 раз уступало соперникам с разницей в два мяча в первом матче плей-офф на своем поле. И во всех случаях изменить ситуацию в свою пользу в ответной игре киевлянам так и не удалось.

В свою очередь «Зальцбург» ранее один раз добивался преимущества в два мяча в гостях и в родных стенах эту фору не упустил.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Динамо после поражения с разницей в два мяча в первом матче плей-офф дома

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 2011/12 ЛЧ КР3 Рубин Россия 0:2 (д) 1:2 (г) - 2013/14 ЛЕ 1/16 Валенсия Испания 0:2 (д) 0:0 (г) - 2015/16 ЛЧ 1/8 Манчестер Сити Англия 1:3 (д) 0:0 (г) - 2020/21 ЛЕ 1/8 Вильярреал Испания 0:2 (д) 0:2 (г) - 2022/23 ЛЧ КР4 Бенфика Португалия 0:2 (д) 0:3 (г) -

Зальцбург после победы с разницей в два мяча в первом матче плей-офф в гостях

Сезон Ранг Стадия Соперник Счет +/- 2017/18 ЛЕ КР4 Виторул Румыния 3:1 (г) 4:0 (д) +

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.