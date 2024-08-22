Динамо в шаге от ЛЕ? Какие шансы пройти Зальцбург после поражения дома
Проиграв дома с разницей в два мяча, киевляне ни разу не проходили в следующий круг
За все годы выступления в еврокубках «Динамо» 5 раз уступало соперникам с разницей в два мяча в первом матче плей-офф на своем поле. И во всех случаях изменить ситуацию в свою пользу в ответной игре киевлянам так и не удалось.
В свою очередь «Зальцбург» ранее один раз добивался преимущества в два мяча в гостях и в родных стенах эту фору не упустил.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Динамо после поражения с разницей в два мяча в первом матче плей-офф дома
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
2011/12
|
ЛЧ
|
КР3
|
Рубин Россия
|
0:2 (д)
|
1:2 (г)
|
-
|
2013/14
|
ЛЕ
|
1/16
|
Валенсия Испания
|
0:2 (д)
|
0:0 (г)
|
-
|
2015/16
|
ЛЧ
|
1/8
|
Манчестер Сити Англия
|
1:3 (д)
|
0:0 (г)
|
-
|
2020/21
|
ЛЕ
|
1/8
|
Вильярреал Испания
|
0:2 (д)
|
0:2 (г)
|
-
|
2022/23
|
ЛЧ
|
КР4
|
Бенфика Португалия
|
0:2 (д)
|
0:3 (г)
|
-
Зальцбург после победы с разницей в два мяча в первом матче плей-офф в гостях
|
Сезон
|
Ранг
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
|
+/-
|
2017/18
|
ЛЕ
|
КР4
|
Виторул Румыния
|
3:1 (г)
|
4:0 (д)
|
+
ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.
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