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  4. Динамо в шаге от ЛЕ? Какие шансы пройти Зальцбург после поражения дома
Лига чемпионов
22 августа 2024, 12:22 | Обновлено 22 августа 2024, 12:26
1579
1

Динамо в шаге от ЛЕ? Какие шансы пройти Зальцбург после поражения дома

Проиграв дома с разницей в два мяча, киевляне ни разу не проходили в следующий круг

22 августа 2024, 12:22 | Обновлено 22 августа 2024, 12:26
1579
1
Динамо в шаге от ЛЕ? Какие шансы пройти Зальцбург после поражения дома
ФК Динамо

За все годы выступления в еврокубках «Динамо» 5 раз уступало соперникам с разницей в два мяча в первом матче плей-офф на своем поле. И во всех случаях изменить ситуацию в свою пользу в ответной игре киевлянам так и не удалось.

В свою очередь «Зальцбург» ранее один раз добивался преимущества в два мяча в гостях и в родных стенах эту фору не упустил.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Динамо после поражения с разницей в два мяча в первом матче плей-офф дома

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

+/-

2011/12

ЛЧ

КР3

Рубин Россия

0:2 (д)

1:2 (г)

-

2013/14

ЛЕ

1/16

Валенсия Испания

0:2 (д)

0:0 (г)

-

2015/16

ЛЧ

1/8

Манчестер Сити Англия

1:3 (д)

0:0 (г)

-

2020/21

ЛЕ

1/8

Вильярреал Испания

0:2 (д)

0:2 (г)

-

2022/23

ЛЧ

КР4

Бенфика Португалия

0:2 (д)

0:3 (г)

-

Зальцбург после победы с разницей в два мяча в первом матче плей-офф в гостях

Сезон

Ранг

Стадия

Соперник

Счет

+/-

2017/18

ЛЕ

КР4

Виторул Румыния

3:1 (г)

4:0 (д)

+

ЛЧ - Лига чемпионов; ЛЕ - Лига Европы; КР3 - третий квалификационный раунд; КР4 - четвертый квалификационный раунд; (+/-) - выход/не выход в следующий раунд.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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