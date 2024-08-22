Определен соперник Коламбуса с украинцем Чеберко по финалу Кубка лиг
«Крю» поспорит за трофей с «Лос-Анджелесом»
Стал известен второй участник финального матча в розыгрыше Кубка лиг 2024, который проходит за океаном с участием клубов из США, Канады и Мексики.
«Лос-Анджелес» в матче 1/2 финала с крупным счетом 4:0 обыграл «Колорадо».
Клуб из Калифорнии в финале Кубка лиг, напомним, встретится с «Коламбусом», цвета которого защищает украинский защитник Евгений Чеберко. «Крю» в полуфинале обыграл «Филадельфию Юнион» – 3:1.
Финальный матч Кубка лиг состоится 26 августа, а днем ранее будет проведен матч за 3-е место.
Кубок лиг. Полуфинал
Лос-Анджелес – Колорадо – 4:0
Голы: Богуш, 42, Камара, 45, Бунга, 60, О’Брайен, 75.
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