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Major League Soccer
22 августа 2024, 12:01 | Обновлено 22 августа 2024, 12:06
137
0

Определен соперник Коламбуса с украинцем Чеберко по финалу Кубка лиг

«Крю» поспорит за трофей с «Лос-Анджелесом»

22 августа 2024, 12:01 | Обновлено 22 августа 2024, 12:06
137
0
Определен соперник Коламбуса с украинцем Чеберко по финалу Кубка лиг
Getty Images/Global Images Ukraine

Стал известен второй участник финального матча в розыгрыше Кубка лиг 2024, который проходит за океаном с участием клубов из США, Канады и Мексики.

«Лос-Анджелес» в матче 1/2 финала с крупным счетом 4:0 обыграл «Колорадо».

Клуб из Калифорнии в финале Кубка лиг, напомним, встретится с «Коламбусом», цвета которого защищает украинский защитник Евгений Чеберко. «Крю» в полуфинале обыграл «Филадельфию Юнион» – 3:1.

Финальный матч Кубка лиг состоится 26 августа, а днем ранее будет проведен матч за 3-е место.

Кубок лиг. Полуфинал

Лос-Анджелес – Колорадо – 4:0

Голы: Богуш, 42, Камара, 45, Бунга, 60, О’Брайен, 75.

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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