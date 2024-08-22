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  4. Коламбус Крю с Чеберко вышел в финал Кубка лиг. Будет трофей?
Major League Soccer
22 августа 2024, 04:40 | Обновлено 22 августа 2024, 04:54
59
0

Коламбус Крю с Чеберко вышел в финал Кубка лиг. Будет трофей?

Клуб из Огайо успешно преодолел полуфинальную стадию

22 августа 2024, 04:40 | Обновлено 22 августа 2024, 04:54
59
0
Коламбус Крю с Чеберко вышел в финал Кубка лиг. Будет трофей?
Getty Images/Global Images Ukraine

В розыгрыше Кубка лиг за океаном завершился первый полуфинальный матч, в котором клуб «Коламбус Крю» с украинским защитником Евгением Чеберко встречался с «Филадельфией Юнион».

Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Крю» и принесла ему путевку в финал турнира.

Чеберко отыграл всю встречу за «Коламбус Крю».

Соперником Чеберко и Ко по финалу Кубка лиг станет победитель второго полуфинала «Колорадо» - «Лос-Анджелес».

Кубок лиг. Полуфинал

Коламбус Крю – Филадельфия Юниор – 3:1

Голы: Росси, 12, 43, Кучо, 53 – Газдаг, 32.

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Коламбус Крю Филадельфия Юнион Major League Soccer (MLS) Евгений Чеберко
Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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