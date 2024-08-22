Коламбус Крю с Чеберко вышел в финал Кубка лиг. Будет трофей?
Клуб из Огайо успешно преодолел полуфинальную стадию
В розыгрыше Кубка лиг за океаном завершился первый полуфинальный матч, в котором клуб «Коламбус Крю» с украинским защитником Евгением Чеберко встречался с «Филадельфией Юнион».
Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Крю» и принесла ему путевку в финал турнира.
Чеберко отыграл всю встречу за «Коламбус Крю».
Соперником Чеберко и Ко по финалу Кубка лиг станет победитель второго полуфинала «Колорадо» - «Лос-Анджелес».
Кубок лиг. Полуфинал
Коламбус Крю – Филадельфия Юниор – 3:1
Голы: Росси, 12, 43, Кучо, 53 – Газдаг, 32.
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