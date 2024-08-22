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Лига чемпионов
22 августа 2024, 11:18 | Обновлено 22 августа 2024, 11:26
466
0

Наставник Зальцбурга сообщил о бонусе команде после победы над Динамо

Пепейн Лейндерс – о первой игре раунда плей-офф ЛЧ

22 августа 2024, 11:18 | Обновлено 22 августа 2024, 11:26
466
0
Наставник Зальцбурга сообщил о бонусе команде после победы над Динамо
Getty Images/Global Images Ukraine. Пепейн Лейндерс

Главный тренер «Зальцбурга» Пепейн Лейндерс дал оценку победе подопечных над «Динамо» (2:0) в первом поединке раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

«В этой игре было все. Были моменты, когда мы были невероятны с мячом, и моменты, когда мы были невероятны без мяча. Также были фазы, когда мы не находили правильные моменты для прессинга. Мы теряли мячи в простых ситуациях в центре – именно то, что им (сопернику) требовалось для контратак.

Но я очень доволен результатом и тоже доволен игрой. Большой комплимент ребятам, потому что наш командный дух делает нас коллективом, против которого сложно играть.

Ребята хорошо поработали последние три дня, теперь мы можем дать им дополнительный выходной. Это также поможет нам», – заявил Лейндерс.
Ответный матч «РБ Зальцбург» и «Динамо» проведут 27 августа в Австрии.

Ранее в УЕФА оценили матч отбора Лиги чемпионов «Динамо» с «РБ Зальцбург».

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Пепейн Лейндерс Лига чемпионов Динамо Киев РБ Зальцбург Динамо - РБ Зальцбург
Юрій Остроумов Источник
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