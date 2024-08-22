Соболенко рассказала, почему продолжила играть после смерти бывшего парня

Вторая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что решение продолжать играть турниры после смерти своего бывшего бойфренда Константина Кольцова было не самым удачным.

«Когда я потеряла отца, теннис помог мне пережить эту тяжелую утрату. Поэтому в тот момент [после смерти Кольцова] я подумала, что должна продолжать играть, продолжать заниматься своим делом, чтобы отделить личную жизнь от карьеры.

Но в итоге у меня были большие проблемы со здоровьем, потому что я не останавливалась. Это было очень эмоционально и очень напряженно, и в тот момент это нанесло ущерб моему психическому здоровью.

Наверное, сейчас, оглядываясь назад, я бы сказала, что лучшим решением было бы остановиться, перезагрузиться и начать все заново. Но я сделала то, что сделала. В конце концов, я поплатилась за свое решение, но я очень рада, что в моей жизни есть теннис, и он действительно помог мне пройти через все и стать сильнее», – сказала Арина.

Отметим, что Кольцов выпал с балкона отеля St. Regis Bal Harbour Resort в Майами и разбился насмерть. Через несколько дней после его смерти Соболенко выступила на турнире WTA 1000 в Майами.