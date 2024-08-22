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  4. Соболенко рассказала, почему продолжила играть после смерти бывшего парня
WTA
22 августа 2024, 11:19 |
656
1

Соболенко рассказала, почему продолжила играть после смерти бывшего парня

Через несколько дней после случившегося Арина уже выступила в Майами

22 августа 2024, 11:19 |
656
1
Соболенко рассказала, почему продолжила играть после смерти бывшего парня
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Вторая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что решение продолжать играть турниры после смерти своего бывшего бойфренда Константина Кольцова было не самым удачным.

«Когда я потеряла отца, теннис помог мне пережить эту тяжелую утрату. Поэтому в тот момент [после смерти Кольцова] я подумала, что должна продолжать играть, продолжать заниматься своим делом, чтобы отделить личную жизнь от карьеры.

Но в итоге у меня были большие проблемы со здоровьем, потому что я не останавливалась. Это было очень эмоционально и очень напряженно, и в тот момент это нанесло ущерб моему психическому здоровью.

Наверное, сейчас, оглядываясь назад, я бы сказала, что лучшим решением было бы остановиться, перезагрузиться и начать все заново. Но я сделала то, что сделала. В конце концов, я поплатилась за свое решение, но я очень рада, что в моей жизни есть теннис, и он действительно помог мне пройти через все и стать сильнее», – сказала Арина.

Отметим, что Кольцов выпал с балкона отеля St. Regis Bal Harbour Resort в Майами и разбился насмерть. Через несколько дней после его смерти Соболенко выступила на турнире WTA 1000 в Майами.

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Константин Кольцов Арина Соболенко WTA Майами смерть
Владимир Клепач Источник: The Guardian
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Комментарии 1
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Nick.Grabowski
В нас дехто з "аристократії" спокійно собі поїхали відпочивати та чілити в Ніццу / Монако, коли путін почав масовано бомбити Україну.
Ярославський кинув Харків та катався на яхті біля Ніцци.
Кучма, який віддав або розпродав всю серйозну зброю в 1994-2004 роках, відпочиває в Ніцці.
Суркіс втік з Києва в березні 2022 та грав в казіно в Монако в 2022.
Фукс (харківський "аристократ", який регулярно катався в Москву з 2014 до 2022) опинився в Лондоні.
Мураєв (фанат росії) втік у Відень.
Ахметов кинув цілий регіон та Донецьк ще в 2014 році.
Але навіщо писати про нашу "патріотичну аристократію", коли можна написати про Соболенку та її особисте, приватне життя, в яке чомусь залізли журналісти. 
Українському народові їх правлячі еліти сцуть в очі десятиліттями - шукаючи інформаційні проблеми то в Білорусі, то в Сербії, то ще десь. 
Соболенко та її приватне життя  - це закрита тема для суспільства. Але її чомусь ще й досі обговорюють. 
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