Соболенко рассказала, почему продолжила играть после смерти бывшего парня
Через несколько дней после случившегося Арина уже выступила в Майами
Вторая ракетка мира Арина Соболенко призналась, что решение продолжать играть турниры после смерти своего бывшего бойфренда Константина Кольцова было не самым удачным.
«Когда я потеряла отца, теннис помог мне пережить эту тяжелую утрату. Поэтому в тот момент [после смерти Кольцова] я подумала, что должна продолжать играть, продолжать заниматься своим делом, чтобы отделить личную жизнь от карьеры.
Но в итоге у меня были большие проблемы со здоровьем, потому что я не останавливалась. Это было очень эмоционально и очень напряженно, и в тот момент это нанесло ущерб моему психическому здоровью.
Наверное, сейчас, оглядываясь назад, я бы сказала, что лучшим решением было бы остановиться, перезагрузиться и начать все заново. Но я сделала то, что сделала. В конце концов, я поплатилась за свое решение, но я очень рада, что в моей жизни есть теннис, и он действительно помог мне пройти через все и стать сильнее», – сказала Арина.
Отметим, что Кольцов выпал с балкона отеля St. Regis Bal Harbour Resort в Майами и разбился насмерть. Через несколько дней после его смерти Соболенко выступила на турнире WTA 1000 в Майами.
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Але навіщо писати про нашу "патріотичну аристократію", коли можна написати про Соболенку та її особисте, приватне життя, в яке чомусь залізли журналісти.
Українському народові їх правлячі еліти сцуть в очі десятиліттями - шукаючи інформаційні проблеми то в Білорусі, то в Сербії, то ще десь.
Соболенко та її приватне життя - це закрита тема для суспільства. Але її чомусь ще й досі обговорюють.