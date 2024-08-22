Байду рассказал, благодаря чему РБ Зальцбург победил Динамо в матче ЛЧ

В среду, 21 августа, в Люблине (Польша) состоялся первый поединок стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «РБ Зальцбург», в котором со счетом 2:0 победили австрийцы.

Защитник австрийского клуба Самсон Байду высказался об этом поединке.

«Мы сыграли хорошо, показали слаженную игру, но в некоторых моментах нам не хватало последнего паса. Нам надо было воспользоваться своим положением после первого гола, что мы и сделали. Мы умеем хорошо контратаковать, это главное перед вторым матчем, у нас также хорошая оборона», – отметил Байду.