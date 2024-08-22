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  4. Юлия Стародубцева – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
US Open
22 августа 2024, 10:58 |
23
0

Юлия Стародубцева – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча финального раунда квалификации на US Open

22 августа 2024, 10:58 |
23
0
Юлия Стародубцева – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

22 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.

В финальном раунде отбора украинка сразится с британкой Сонай Картал (№163 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №10. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

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смотреть онлайн Юлия Стародубцева US Open 2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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