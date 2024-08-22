Юлия Стародубцева – Сонай Картал. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча финального раунда квалификации на US Open
22 августа украинская теннисистка Юлия Стародубцева (№146 WTA) продолжит выступления в квалификации Открытого чемпионата США по теннису.
В финальном раунде отбора украинка сразится с британкой Сонай Картал (№163 WTA). Встреча состоится 1-м запуском на корте №10. Время начала поединка – 18:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
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