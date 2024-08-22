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Англия
22 августа 2024, 10:27 | Обновлено 22 августа 2024, 10:36
316
0

МЮ сократил расходы на сотрудников клуба. Чего лишились работники?

Руководство «красных дьяволов» включило режим экономии

22 августа 2024, 10:27 | Обновлено 22 августа 2024, 10:36
316
0
МЮ сократил расходы на сотрудников клуба. Чего лишились работники?
Getty Images/Global Images Ukraine

Руководство английского «Манчестер Юнайтед» прекратило выдачу ланч-боксов всей обслуживающей команде клуба.

Сообщается, что это сделано ради сокращения клубных расходов.

В «Манчестер Юнайтед» многие годы было нормой, что в день домашнего матча команды работники клуба получали порцию еды, куда входили сэндвич, злаковый батончик, чипсы и напиток. Теперь этого не будет, что уже вызвало недовольство работников.

Руководство «Манчестер Юнайтед» объяснило свое решение тем, что значительная часть предоставляемой еды оставалась неиспользованной.

Как известно, «Манчестер Юнайтед» в первом матче нового сезона АПЛ дома переиграл «Фулхэм» со счетом 1:0.

Ранее сообщалось, что манкунианцы установили нежелательный рекорд АПЛ.

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чемпионат Англии по футболу Английская Премьер-лига Манчестер Юнайтед
Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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