МЮ сократил расходы на сотрудников клуба. Чего лишились работники?
Руководство «красных дьяволов» включило режим экономии
Руководство английского «Манчестер Юнайтед» прекратило выдачу ланч-боксов всей обслуживающей команде клуба.
Сообщается, что это сделано ради сокращения клубных расходов.
В «Манчестер Юнайтед» многие годы было нормой, что в день домашнего матча команды работники клуба получали порцию еды, куда входили сэндвич, злаковый батончик, чипсы и напиток. Теперь этого не будет, что уже вызвало недовольство работников.
Руководство «Манчестер Юнайтед» объяснило свое решение тем, что значительная часть предоставляемой еды оставалась неиспользованной.
Как известно, «Манчестер Юнайтед» в первом матче нового сезона АПЛ дома переиграл «Фулхэм» со счетом 1:0.
Ранее сообщалось, что манкунианцы установили нежелательный рекорд АПЛ.
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