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Украина. Премьер лига
22 августа 2024, 10:38 |
3949
2

Защитник Зальцбурга: «Футболист Динамо был сумасшедшим в первом тайме»

Амар Дедич высказался о первом матче Q4 ЛЧ

22 августа 2024, 10:38 |
3949
2
Защитник Зальцбурга: «Футболист Динамо был сумасшедшим в первом тайме»
Getty Images/Global Images Ukraine. Амар Дедич

В среду, 21 августа, в Люблине (Польша) состоялся первый поединок стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «РБ Зальцбург», в котором со счетом 2:0 победили австрийцы.

Защитник «РБ Зальцбурга» Амар Дедич прокомментировал этот поединок.

«Мы играли с хорошим соперником и нам не было легко в этом поединке, мы получили хороший результат. Мы боролись, у нас были моменты, которыми мы воспользовались. Надо улучшать свою игру, ведь игроки «Динамо» создавали моменты. Все решится у нас дома.

Футбол – это эмоции. Один из игроков «Динамо» был немного сумасшедшим в первом тайме, но я не хочу говорить, кто именно», – сказал Дедич.

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург
Дмитро Олійник Источник: YouTube
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msv
зарано радієте
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vitaha33
Нікому не скажемо, що він про Шапу 😁
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