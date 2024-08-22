Роналду тайно женился? Криштиану и Джорджина удивили фанатов португальца

Криштиану Роналду удивил поклонников намеком на брак в видео на своем YouTube-канале, который в рекордные сроки набрал первый миллион подписчиков.

Роналду, возможно, случайно проговорился, что женился на своей многолетней партнерше Джорджине Родригес. В видеоролике 39-летний Криштиану Роналду назвал свою возлюбленную «женой», намекнув, что они связали себя узами брака.

Представляя Родригес миллионам своих зрителей, Роналду сказал: «Я представляю вам свою жену, Джио!». На безымянных пальцах пары были надеты кольца.

Отметим, что звезда «Аль-Насра» встречается с испанской моделью с 2016 года. Они познакомились в Мадриде во время игры Роналду в «Реале». За восемь лет совместной жизни у них родилось трое детей, а Родригес является мачехой еще троих детей Роналду.