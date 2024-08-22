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22 августа 2024, 10:30 | Обновлено 22 августа 2024, 11:20
1129
0

Роналду тайно женился? Криштиану и Джорджина удивили фанатов португальца

39-летний футболист назвал свою возлюбленную «женой», на безымянных пальцах пары были надеты кольца

22 августа 2024, 10:30 | Обновлено 22 августа 2024, 11:20
1129
0
Роналду тайно женился? Криштиану и Джорджина удивили фанатов португальца

Криштиану Роналду удивил поклонников намеком на брак в видео на своем YouTube-канале, который в рекордные сроки набрал первый миллион подписчиков.

Роналду, возможно, случайно проговорился, что женился на своей многолетней партнерше Джорджине Родригес. В видеоролике 39-летний Криштиану Роналду назвал свою возлюбленную «женой», намекнув, что они связали себя узами брака.

Представляя Родригес миллионам своих зрителей, Роналду сказал: «Я представляю вам свою жену, Джио!». На безымянных пальцах пары были надеты кольца.

Отметим, что звезда «Аль-Насра» встречается с испанской моделью с 2016 года. Они познакомились в Мадриде во время игры Роналду в «Реале». За восемь лет совместной жизни у них родилось трое детей, а Родригес является мачехой еще троих детей Роналду.

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Криштиану Роналду Джорджина Родригес
Владимир Клепач Источник: talkSPORT
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