Молодежные турниры22 августа 2024, 10:07 |
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Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на два матча отбора Евро-2025
Главный тренер сине-желтых вызвал в расположение команды 24-х футболистов
22 августа 2024, 10:07 |
266
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Унаи Мельгоса назвал состав молодежной сборной Украины на матчи отбора к Евро-2025 (U-21) с Сербией и Северной Ирландией
Главный тренер сине-желтых вызвал в расположение команды 24-х футболистов.
Ранее сообщалось, что номинально домашний матч против сербов украинцы сыграют в Риге, после чего отправятся в Баллимину на гостевой матч против Северной Ирландии.
06.09, 19:00. Украина – Сербия
10.09, 21:45. Северная Ирландия – Украина
Напомним, молодежка выиграла 6/6 матчей в группе и возглавляет группу F.
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