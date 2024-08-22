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  4. Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на два матча отбора Евро-2025
Молодежные турниры
22 августа 2024, 10:07 |
266
1

Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на два матча отбора Евро-2025

Главный тренер сине-желтых вызвал в расположение команды 24-х футболистов

22 августа 2024, 10:07 |
266
1
Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на два матча отбора Евро-2025
УАФ

Унаи Мельгоса назвал состав молодежной сборной Украины на матчи отбора к Евро-2025 (U-21) с Сербией и Северной Ирландией

Главный тренер сине-желтых вызвал в расположение команды 24-х футболистов.

Ранее сообщалось, что номинально домашний матч против сербов украинцы сыграют в Риге, после чего отправятся в Баллимину на гостевой матч против Северной Ирландии.

06.09, 19:00. Украина – Сербия
10.09, 21:45. Северная Ирландия – Украина

Напомним, молодежка выиграла 6/6 матчей в группе и возглавляет группу F.

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Владимир Клепач Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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