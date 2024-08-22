Мельгоса назвал состав сборной Украины U-21 на два матча отбора Евро-2025

Унаи Мельгоса назвал состав молодежной сборной Украины на матчи отбора к Евро-2025 (U-21) с Сербией и Северной Ирландией

Главный тренер сине-желтых вызвал в расположение команды 24-х футболистов.

Ранее сообщалось, что номинально домашний матч против сербов украинцы сыграют в Риге, после чего отправятся в Баллимину на гостевой матч против Северной Ирландии.

06.09, 19:00. Украина – Сербия

10.09, 21:45. Северная Ирландия – Украина

Напомним, молодежка выиграла 6/6 матчей в группе и возглавляет группу F.