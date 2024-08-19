Определены места и время двух матчей сборной Украины U-21 в отборе на Евро

Свои следующие поединки в отборочном турнире Евро-2025 (U-21) молодежная сборная Украины проведет против команд Сербии и Северной Ирландии.

6 сентября в рамках отбора к молодежному чемпионату Европы состоится матч Украина – Сербия, который будет сыгран в латвийской Риге на LNK Sporta Parks. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

10 сентября в городе Баллимина на стадионе «Шоуграундс» состоится поединок Северная Ирландия – Украина. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

В финальной части Евро-2025 (U-21) будут выступать 16 команд: Словакия и еще 15 сборных, которые присоединятся к ней по результатам отбора (девять победителей групп, три лучшие команды среди обладателей вторых мест и три победителя плей-офф, в котором будут играть шесть обладателей вторых мест).