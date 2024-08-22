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  4. В четверг Наполи и Челси завершат сделку по трансферу Лукаку
Англия
22 августа 2024, 09:30 | Обновлено 22 августа 2024, 09:35
365
0

В четверг Наполи и Челси завершат сделку по трансферу Лукаку

Итальянцы хотят заполучить бельгийца до того, как будет найдено решение по продаже Виктора Осимхена

22 августа 2024, 09:30 | Обновлено 22 августа 2024, 09:35
365
0
В четверг Наполи и Челси завершат сделку по трансферу Лукаку
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Наполи» и «Челси» приняли решение завершить сделку по Ромелу Лукаку еще до того, как будет найдено решение по продаже Виктора Осимхена.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в четверг стороны проведут встречу в Лондоне.

Официальное предложение было отправлено в понедельник. Сообщается, что оно не принято, но обсуждается с условиями, так как «Наполи» хочет заполучить Лукаку.

Бельгийский форвард в прошлом сезоне выступал в составе «Ромы». В общем сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 ассиста.

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трансферы Наполи Ромелу Лукаку Челси трансферы АПЛ трансферы Серии A Виктор Осимхен
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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