В четверг Наполи и Челси завершат сделку по трансферу Лукаку

«Наполи» и «Челси» приняли решение завершить сделку по Ромелу Лукаку еще до того, как будет найдено решение по продаже Виктора Осимхена.

По информации авторитетного инсайдера Фабрицио Романо, в четверг стороны проведут встречу в Лондоне.

Официальное предложение было отправлено в понедельник. Сообщается, что оно не принято, но обсуждается с условиями, так как «Наполи» хочет заполучить Лукаку.

Бельгийский форвард в прошлом сезоне выступал в составе «Ромы». В общем сыграл 47 матчей во всех турнирах, забил 21 гол и сделал 4 ассиста.