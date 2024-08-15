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  4. Не только Лукаку. Челси предлагает Наполи еще одного игрока за Осимхена
Англия
15 августа 2024, 15:08 |
116
0

Не только Лукаку. Челси предлагает Наполи еще одного игрока за Осимхена

В Неаполь могут отправиться не только Лукаку, но и Чезаре Казадеи

15 августа 2024, 15:08 |
116
0
Не только Лукаку. Челси предлагает Наполи еще одного игрока за Осимхена
Getty Images/Global Images Ukraine. Ромелу Лукаку

«Челси» принял решение видоизменить свое предложение «Наполи» по поводу трансфера Виктора Осимхена. Об этом сообщают британские СМИ.

Если раньше «Синие» предлагали за нигерийца Ромелу Лукаку и сумму в 60+10 миллионов евро, то теперь готовы отдать за Осимхена сразу двух игроков. Кроме Лукаку, это полузащитник молодежной сборной Италии Чезаре Казадеи, которого Transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро.

Таким образом, новое предложение «Челси» – это Лукаку, Казадеи и доплата в 45 миллионов евро. Ответ «Наполи» пока что не известен.

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Челси Наполи Ромелу Лукаку Виктор Осимхен Чезаре Казадеи трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: The Sun
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