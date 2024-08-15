Не только Лукаку. Челси предлагает Наполи еще одного игрока за Осимхена
В Неаполь могут отправиться не только Лукаку, но и Чезаре Казадеи
«Челси» принял решение видоизменить свое предложение «Наполи» по поводу трансфера Виктора Осимхена. Об этом сообщают британские СМИ.
Если раньше «Синие» предлагали за нигерийца Ромелу Лукаку и сумму в 60+10 миллионов евро, то теперь готовы отдать за Осимхена сразу двух игроков. Кроме Лукаку, это полузащитник молодежной сборной Италии Чезаре Казадеи, которого Transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро.
Таким образом, новое предложение «Челси» – это Лукаку, Казадеи и доплата в 45 миллионов евро. Ответ «Наполи» пока что не известен.
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