Не только Лукаку. Челси предлагает Наполи еще одного игрока за Осимхена

«Челси» принял решение видоизменить свое предложение «Наполи» по поводу трансфера Виктора Осимхена. Об этом сообщают британские СМИ.

Если раньше «Синие» предлагали за нигерийца Ромелу Лукаку и сумму в 60+10 миллионов евро, то теперь готовы отдать за Осимхена сразу двух игроков. Кроме Лукаку, это полузащитник молодежной сборной Италии Чезаре Казадеи, которого Transfermarkt оценивает в 10 миллионов евро.

Таким образом, новое предложение «Челси» – это Лукаку, Казадеи и доплата в 45 миллионов евро. Ответ «Наполи» пока что не известен.