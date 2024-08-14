Англия14 августа 2024, 14:46 | Обновлено 14 августа 2024, 14:47
324
0
Челси активизировал работу над трансфером Осимхена
В сделку хотят включить Ромелу Лукаку
14 августа 2024, 14:46 | Обновлено 14 августа 2024, 14:47
324
0
«Челси» снова активизировал работу над трансфером форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщают итальянские СМИ.
По их информации, «Челси» предлагает «Наполи» за Осимхена Ромелу Лукаку, 60 миллионов евро плюс 10 миллионов возможных бонусов. Самому форварду предложен контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.
При этом есть сомнения, что Осимхен это предложение примет. Его приоритетом остается переход в «ПСЖ». В конце июля переход Осимхена в «ПСЖ» оказался на грани срыва.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 14 августа 2024, 12:51 4
Сергей Шебек считает, что рефери принял ошибочное решение
Олимпийские игры | 13 августа 2024, 19:53 2
У спортсмена украли часы
Футбол | 14.08.2024, 01:00
Футбол | 14.08.2024, 14:13
Футбол | 13.08.2024, 18:30
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
13.08.2024, 22:23 5
13.08.2024, 23:41 202
13.08.2024, 10:19 2
14.08.2024, 09:21 7
13.08.2024, 11:48 1
14.08.2024, 06:23 31
13.08.2024, 09:23 17
13.08.2024, 21:21 4