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Англия
14 августа 2024, 14:46 | Обновлено 14 августа 2024, 14:47
324
0

Челси активизировал работу над трансфером Осимхена

В сделку хотят включить Ромелу Лукаку

14 августа 2024, 14:46 | Обновлено 14 августа 2024, 14:47
324
0
Челси активизировал работу над трансфером Осимхена
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Осимхен

«Челси» снова активизировал работу над трансфером форварда «Наполи» Виктора Осимхена. Об этом сообщают итальянские СМИ.

По их информации, «Челси» предлагает «Наполи» за Осимхена Ромелу Лукаку, 60 миллионов евро плюс 10 миллионов возможных бонусов. Самому форварду предложен контракт с зарплатой в 10 миллионов евро в год.

При этом есть сомнения, что Осимхен это предложение примет. Его приоритетом остается переход в «ПСЖ». В конце июля переход Осимхена в «ПСЖ» оказался на грани срыва.

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Виктор Осимхен Ромелу Лукаку Наполи трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Олег Дидух Источник: Sky Sport Italia
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