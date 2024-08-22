WTA22 августа 2024, 09:21 |
238
0
ВИДЕО. Как Свитолина обыграла экс-россиянку на турнире в Мексике
Элина справилась в двух сетах
22 августа 2024, 09:21 |
238
0
Украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла представительницу Армении Элину Аванесян во втором раунде на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее (6:4, 6:3).
После завершения встречи украинка не пожала сопернице руку. Ранее у Аванесян был российский паспорт.
В 1/4 финала Свитолина сразится против Линды Носковой из Чехии, с матча против которой украинка снялась через травму спины на Открытом чемпионате Австралии.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 21 августа 2024, 18:28 72
Фаны выступили против Суркиса-старшего
Футбол | 21 августа 2024, 12:28 43
Педриньо не исключает вариант с получением украинского гражданства
Футбол | 21.08.2024, 10:49
Футбол | 22.08.2024, 01:14
Теннис | 22.08.2024, 04:59
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Футбол
21.08.2024, 09:28 5
20.08.2024, 10:25 23
21.08.2024, 23:59 5
20.08.2024, 11:26 10
21.08.2024, 07:46 1
20.08.2024, 14:52 116
20.08.2024, 08:38