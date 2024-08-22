Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. ВИДЕО. Как Свитолина обыграла экс-россиянку на турнире в Мексике
WTA
22 августа 2024, 09:21 |
238
0

ВИДЕО. Как Свитолина обыграла экс-россиянку на турнире в Мексике

Элина справилась в двух сетах

22 августа 2024, 09:21 |
238
0
ВИДЕО. Как Свитолина обыграла экс-россиянку на турнире в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла представительницу Армении Элину Аванесян во втором раунде на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее (6:4, 6:3).

После завершения встречи украинка не пожала сопернице руку. Ранее у Аванесян был российский паспорт.

В 1/4 финала Свитолина сразится против Линды Носковой из Чехии, с матча против которой украинка снялась через травму спины на Открытом чемпионате Австралии.

По теме:
Минус лидер посева. Стали известны все пары 1/4 финала в Монтеррее
ВИДЕО. Свитолина не пожала руку экс-россиянке, которая сменила гражданство
Свитолина прокомментировала выход в 1/4 финала на турнире в Мексике
видео Элина Свитолина WTA Монтеррей Элина Аванесян
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Футбол | 21 августа 2024, 18:28 72
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины

Фаны выступили против Суркиса-старшего

Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Футбол | 21 августа 2024, 12:28 43
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины

Педриньо не исключает вариант с получением украинского гражданства

Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Футбол | 21.08.2024, 10:49
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
«Он хороший нападающий, но...» Новый форвард Жироны высказался о Довбике
Футбол | 22.08.2024, 01:14
«Он хороший нападающий, но...» Новый форвард Жироны высказался о Довбике
«Он хороший нападающий, но...» Новый форвард Жироны высказался о Довбике
Со 2-го матчбола. Свитолина в Монтеррее вышла в 1/4 финала
Теннис | 22.08.2024, 04:59
Со 2-го матчбола. Свитолина в Монтеррее вышла в 1/4 финала
Со 2-го матчбола. Свитолина в Монтеррее вышла в 1/4 финала
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
21.08.2024, 06:45
Футбол
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
21.08.2024, 09:28 5
Бокс
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
Известно, сколько запросило Динамо за Шапаренко. Претендент сразу отказался
20.08.2024, 10:25 23
Футбол
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
Динамо – РБ Зальцбург – 0:2. Неудача в Люблине. Видео голов и обзор
21.08.2024, 23:59 5
Футбол
«В статусе андердога...» Игрок РБ Зальцбург оценил уровень Динамо Киев
«В статусе андердога...» Игрок РБ Зальцбург оценил уровень Динамо Киев
20.08.2024, 11:26 10
Футбол
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
Названы 12 лучших панчеров в истории. Свирепого Майка Тайсона среди них нет
21.08.2024, 07:46 1
Бокс
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
20.08.2024, 14:52 116
Война
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал победу Хижняка на ОИ
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал победу Хижняка на ОИ
20.08.2024, 08:38
Олимпийские игры
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем