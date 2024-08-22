ВИДЕО. Как Свитолина обыграла экс-россиянку на турнире в Мексике

Украинская теннисистка Элина Свитолина переиграла представительницу Армении Элину Аванесян во втором раунде на хардовом турнире WTA 500 в Монтеррее (6:4, 6:3).

После завершения встречи украинка не пожала сопернице руку. Ранее у Аванесян был российский паспорт.

В 1/4 финала Свитолина сразится против Линды Носковой из Чехии, с матча против которой украинка снялась через травму спины на Открытом чемпионате Австралии.