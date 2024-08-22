БЕЛЕНЮК – о матче с Зальцбургом: «Будем идти вперед, наши же в Курск зашли»

Титулованный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк после матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Зальцбург» (0:2) поделился ожиданиями от ответного мачта в Австрии.

- В гостях на стадионе соперника надо будет с первых минут идти вперед, от защиты уже не получится?

- Будем, значит, идти вперед. Что делать? Ну а что? Наши парни в Курск зашли, то и мы должны показывать себя как можно лучше, – сказал Беленюк в студии MEGOGO.

Ответная встреча состоится 27 августа.