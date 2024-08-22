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Лига чемпионов
22 августа 2024, 09:05 | Обновлено 22 августа 2024, 09:43
976
3

БЕЛЕНЮК – о матче с Зальцбургом: «Будем идти вперед, наши же в Курск зашли»

Олимпийский чемпион поделился ожиданиями от матча в Австрии

22 августа 2024, 09:05 | Обновлено 22 августа 2024, 09:43
976
3
БЕЛЕНЮК – о матче с Зальцбургом: «Будем идти вперед, наши же в Курск зашли»
ФК Динамо Киев

Титулованный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк после матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Зальцбург» (0:2) поделился ожиданиями от ответного мачта в Австрии.

- В гостях на стадионе соперника надо будет с первых минут идти вперед, от защиты уже не получится?
- Будем, значит, идти вперед. Что делать? Ну а что? Наши парни в Курск зашли, то и мы должны показывать себя как можно лучше, – сказал Беленюк в студии MEGOGO.

Ответная встреча состоится 27 августа.

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург Жан Беленюк
Владимир Клепач Источник: MEGOGO
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Dragon9
Боже яке воно тупе
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Serhii P.
До чого тут Беленюк?
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