Лига чемпионов22 августа 2024, 09:05 | Обновлено 22 августа 2024, 09:43
976
3
БЕЛЕНЮК – о матче с Зальцбургом: «Будем идти вперед, наши же в Курск зашли»
Олимпийский чемпион поделился ожиданиями от матча в Австрии
22 августа 2024, 09:05 | Обновлено 22 августа 2024, 09:43
976
3
Титулованный украинский борец греко-римского стиля Жан Беленюк после матча плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Динамо» – «Зальцбург» (0:2) поделился ожиданиями от ответного мачта в Австрии.
- В гостях на стадионе соперника надо будет с первых минут идти вперед, от защиты уже не получится?
- Будем, значит, идти вперед. Что делать? Ну а что? Наши парни в Курск зашли, то и мы должны показывать себя как можно лучше, – сказал Беленюк в студии MEGOGO.
Ответная встреча состоится 27 августа.
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Боже яке воно тупе
До чого тут Беленюк?
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