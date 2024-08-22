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WTA
22 августа 2024, 08:25 | Обновлено 22 августа 2024, 08:28
806
0

Свитолина прокомментировала выход в 1/4 финала на турнире в Мексике

Украинская теннисистка довольна своей игрой

22 августа 2024, 08:25 | Обновлено 22 августа 2024, 08:28
806
0
Свитолина прокомментировала выход в 1/4 финала на турнире в Мексике
Getty Images/Global Images Ukraine. Элина Свитолина

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над армянкой Элиной Аванесян (6:4, 6:3) на турнире в Монтеррее и выход в четвертьфинал.

«Я чувствовала себя хорошо, хорошо подавала. Думаю, я также хорошо двигалась по корту и хорошо била по мячу. Так что я довольна тем, как сыграла. Надеюсь, я смогу развить этот потенциал и выступить еще лучше в следующем матче

Я воспринимаю этот турнир как хорошую подготовку к US Open. Чувствую, что здесь собраны хорошие игроки, и я могу провести хорошие матчи. Постараюсь найти то, над чем я работала, и сделать все, чтобы пройти как можно дальше на этом турнире.

Матч с Носковой в 1/4 финала – это хороший вызов», – сказала Элина.

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Элина Свитолина WTA Монтеррей Элина Аванесян
Владимир Клепач Источник: El Universal
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