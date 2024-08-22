Свитолина прокомментировала выход в 1/4 финала на турнире в Мексике

Украинская теннисистка Элина Свитолина прокомментировала победу над армянкой Элиной Аванесян (6:4, 6:3) на турнире в Монтеррее и выход в четвертьфинал.

«Я чувствовала себя хорошо, хорошо подавала. Думаю, я также хорошо двигалась по корту и хорошо била по мячу. Так что я довольна тем, как сыграла. Надеюсь, я смогу развить этот потенциал и выступить еще лучше в следующем матче

Я воспринимаю этот турнир как хорошую подготовку к US Open. Чувствую, что здесь собраны хорошие игроки, и я могу провести хорошие матчи. Постараюсь найти то, над чем я работала, и сделать все, чтобы пройти как можно дальше на этом турнире.

Матч с Носковой в 1/4 финала – это хороший вызов», – сказала Элина.