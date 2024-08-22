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Лига конференций Квалификация
Фиорентина
22.08.2024 21:00 - : -
Пушкаш Академия
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Лига конференций
22 августа 2024, 16:23 | Обновлено 22 августа 2024, 16:26
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Фиорентина – Академия Пушкаша. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Sport.ua вместе с GGBET анонсирует интересный матч – 22 августа в 21:00

22 августа 2024, 16:23 | Обновлено 22 августа 2024, 16:26
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Фиорентина – Академия Пушкаша. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Фиорентина

22 августа на стадионе Артемио Франки во Флоренции пройдет первый матч финала квалификации Лиги конференций, в котором Фиорентина встретится с Академией Пушкаша. Поединок начнется в 21:00 по киевскому времени.

Фиорентина

Команда Фиорентина предыдущие три сезона отыграла под руководством Винченцо Итальяно. Получилось крайне противоречиво: с одной стороны – итальянский клуб дважды дошел до финала Лиги конференций, с другой – проиграл и в 2023 году Вест Хэму, и весной 2024 года Олимпиакосу. Кроме того, уступили и в финале Кубка Италии 2022/23. А в Серии А фиалки занимали 8-е место.

Теперь во Флоренции вместо Винценцо работает Рафаэле Палладино, который удержал дважды в Серии A новичка – Монцу. Именно под его руководством в составе фиалок возобновит карьеру вратарь Давид Де Хеа после годичной паузы. Также подписаны Мойзе Кин, Марин Понгранчич и Амир Ричардсон, а в августе арендован Альберг Гудмундссон. При этом Николас Гонсалес сидит на чемоданах, но пока что не ушел из клуба. Новый вариант фиолетовых попробовал себя, стартовав в новом чемпионате на выезде в игре с Пармой. Пропустив первой, Фиорентина закончила матч вничью (1:1).

Академия Пушкаша

Клуб Академия Пушкаша в последнее время стал одним из сильнейших в стране, хотя не получается пока что навязать конкуренцию местному флагману – Ференцварошу. Пиком был сезон 2021/22, с выходом на второе место. До этого, и уже дважды подряд после этого – была третья позицию. Которой хватило для того, чтобы снова получить путевку в еврокубки. Венгерская команда удачно стартовала в национальном чемпионате – 4 победы в стартовых турах.

Академия Пушкаша пропустила 2-й раунд квалификации из-за банкротства соперника – Днепра-1. А затем не без проблем справилась с клубом Арарат-Армения. После минимальной победы Академии на выезде (1:0) команды попеременно вели в счете в ответной игре. И только гол украинца Артема Фаворова на 4-й компенсированной минуте закончил матч боевой ничьей (3:3), что позволило Академии Пушкаша выйти в следующий раунд.

Статистика личных встреч

Венгерская команда впервые приезжает во Флоренцию.

Прогноз

Букмекерская контора GGBet не верит, что венгерский клуб зацепится даже за ничью. Итальянская команда опытная и хочет поскорее одержать первую победу в новом сезоне – ставим на ее выигрыш с форой –1.5 мяча (коэффициент – 1.73).

Прогноз Sport.ua
Фиорентина
22 августа 2024 -
21:00
Пушкаш Академия
Победа Фиорентины с форой –1.5 мяча 1.73 Сделать ставку
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Лига конференций Фиорентина Академия Пушкаша прогнозы прогнозы на футбол
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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