22 августа на Стокгорн-Арена в швейцарском городе Тун пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги Европы, в котором Лугано встретится с Бешикташем. Поединок начнется в 21:30 по киевскому времени.

Лугано

Команда Лугано завоевала в прошлом сезоне второе место в швейцарской Суперлиге, опередив в непростой гонке Серветт и получив возможность сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Первым же соперником стал амбициозный Фенербахче. Звездам Жозе Моуриньо швейцарская команда дала бой и дома, и на выезде, но в итоге соперники (в основном, Эдин Джеко) забивали в обоих поединках больше.

Подопечные Маттиа Крочи-Торти перешли в менее рейтинговый турнир, Лигу Европы. А там справились, пусть и не без проблем, с Партизаном – после 1:0 в Белграде уступили 1:2 в основное время дома. Хадж Махмуд забил в экстра-тайме победный для бьянконери гол.

Бешикташ

Клуб Бешикташ очень скандально выступал в прошлом сезоне – с частыми тренерскими рокировками и скандальными расставаниями с футболистами, прежде всего, с легионерами. Неудивительно, что в итоге гранд закончил только шестым – совершенно не уровень амбиций недавнего чемпиона. За счет гола на 90+4 минуте финального поединка получилось обыграть Трабзонспор и взять Кубок Турции.

Летом наставником орлов стал Джованни ван Бронкхорст, кроме того, в Стамбул активно пытались заманить звездных легионеров. Чиро Иммобиле согласился на переход и своим дублем помог унизить Галатасарай в Суперкубке – Бешиктащ разбил соседа-врага 5:0. Ждали и других звезд, но до старта сезона их подписать так и не удалось. В воскресенье орлам во встрече дома с Антальяспором тоже получилось выиграть, причем достаточно уверенно – матч закончился со счетом 4:2.

Статистика личных встреч

Команды между собой играли в групповом этапе в прошлом розыгрыше Лиги конференций. Там они обменялись победами, причем на выезде.

Прогноз

Букмекерская контора GGBET считают фаворитом турецкий клуб, даже на выезде. Но Бешикташ часто пропускает, так что поставим на тотал больше 2.5 голов (коэффициент – 1,78).