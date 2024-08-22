11 игроков набрали по 2 очка в списке бомбардиров УПЛ по системе гол+пас

По итогам 3-го тура в УПЛ сформировался список топ-11 игроков в рейтинге бомбардиров по системе гол+пасс.

Каждый из них имеет 2 результативных действия. 6 игроков имеют 2+0, еще трое набрали 1+1, а два футболиста сделали 2 голевых передачи

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:

Кирилл Ковалец (Александрия): 2+0=2

Илья Квасница (Рух): 2+0=2

Даниил Сикан (Шахтер): 2+0=2

Хуан Альвина Безерра (Александрия): 2+0=2

Николай Матвиенко (Шахтер): 2+0=2

Андрей Цуриков (Колос): 2+0=2

Николай Шапаренко (Динамо): 1+1=2

Артём Челядин (Ворскла): 1+1=2

Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 1+1=2

Педриньо (Шахтер): 0+2=2

Денис Антюх (Заря): 0+2=2

Лучшие голеадоры сезона УПЛ

В списке лучших голеадоров сезона лидируют Кирилл Ковалец, Илья Квасница, Даниил Сикан, Хуан Альвина Безерра, Николай Матвиенко и Андрей Цуриков (по 2 забитых мяча).