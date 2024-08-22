Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. 11 игроков набрали по 2 очка в списке бомбардиров УПЛ по системе гол+пас
Украина. Премьер лига
22 августа 2024, 04:43 | Обновлено 22 августа 2024, 04:55
63
0

11 игроков набрали по 2 очка в списке бомбардиров УПЛ по системе гол+пас

В списке лучших голеадоров сезона лидируют 6 игроков

22 августа 2024, 04:43 | Обновлено 22 августа 2024, 04:55
63
0
11 игроков набрали по 2 очка в списке бомбардиров УПЛ по системе гол+пас
ФК Рух. Илья Квасница

По итогам 3-го тура в УПЛ сформировался список топ-11 игроков в рейтинге бомбардиров по системе гол+пасс.

Каждый из них имеет 2 результативных действия. 6 игроков имеют 2+0, еще трое набрали 1+1, а два футболиста сделали 2 голевых передачи

Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:

  • Кирилл Ковалец (Александрия): 2+0=2
  • Илья Квасница (Рух): 2+0=2
  • Даниил Сикан (Шахтер): 2+0=2
  • Хуан Альвина Безерра (Александрия): 2+0=2
  • Николай Матвиенко (Шахтер): 2+0=2
  • Андрей Цуриков (Колос): 2+0=2
  • Николай Шапаренко (Динамо): 1+1=2
  • Артём Челядин (Ворскла): 1+1=2
  • Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 1+1=2
  • Педриньо (Шахтер): 0+2=2
  • Денис Антюх (Заря): 0+2=2

Лучшие голеадоры сезона УПЛ

В списке лучших голеадоров сезона лидируют Кирилл Ковалец, Илья Квасница, Даниил Сикан, Хуан Альвина Безерра, Николай Матвиенко и Андрей Цуриков (по 2 забитых мяча).

По теме:
Назван лучший игрок Динамо в матче против Зальцбурга в ЛЧ
ВИДЕО. Шахтер начал подготовку к матчу УПЛ с Александрией
Известны 14 из 16 участников 1/8 финала Кубка Украины
лучший бомбардир Динамо Киев чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Заря Луганск Андрей Цуриков бомбардиры Украинская Премьер-лига Ворскла Полтава Николай Матвиенко Николай Шапаренко Колос Ковалевка Денис Антюх Артем Челядин Даниил Сикан Педриньо (Педро Виктор Делмино да Силва) Кирилл Ковалец Александрия Илья Квасница Рух Львов Хуан Альвина Безерра Мухаррем Яшари
Николай Степанов Источник: УПЛ-ТВ
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Футбол | 21 августа 2024, 10:49 26
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет

Украинец остается в обойме мадридского «Реала»

Коламбус Крю с Чеберко вышел в финал Кубка лиг. Будет трофей?
Футбол | 22 августа 2024, 04:40 0
Коламбус Крю с Чеберко вышел в финал Кубка лиг. Будет трофей?
Коламбус Крю с Чеберко вышел в финал Кубка лиг. Будет трофей?

Клуб из Огайо успешно преодолел полуфинальную стадию

Кривбасс – Бетис. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Футбол | 22.08.2024, 00:01
Кривбасс – Бетис. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Кривбасс – Бетис. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги конференций
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Футбол | 21.08.2024, 20:10
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Динамо – Зальцбург. Прогноз и анонс на матч квалификации Лиги чемпионов
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
Бокс | 21.08.2024, 09:28
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
20.08.2024, 00:55 11
Футбол
Самый дорогой свободный агент Украины ведет переговоры с новым клубом
Самый дорогой свободный агент Украины ведет переговоры с новым клубом
20.08.2024, 11:54
Футбол
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал победу Хижняка на ОИ
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал победу Хижняка на ОИ
20.08.2024, 08:38
Олимпийские игры
«В статусе андердога...» Игрок РБ Зальцбург оценил уровень Динамо Киев
«В статусе андердога...» Игрок РБ Зальцбург оценил уровень Динамо Киев
20.08.2024, 11:26 10
Футбол
Клопп возвращается в Боруссию Дортмунд. Что об этом известно?
Клопп возвращается в Боруссию Дортмунд. Что об этом известно?
20.08.2024, 13:42 2
Футбол
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
Ультрас Динамо выступили против Григория Суркиса. Считают врагом Украины
21.08.2024, 18:28 70
Футбол
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
20.08.2024, 14:52 116
Война
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем