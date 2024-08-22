Украина. Премьер лига22 августа 2024, 04:43 | Обновлено 22 августа 2024, 04:55
63
0
11 игроков набрали по 2 очка в списке бомбардиров УПЛ по системе гол+пас
В списке лучших голеадоров сезона лидируют 6 игроков
22 августа 2024, 04:43 | Обновлено 22 августа 2024, 04:55
63
0
По итогам 3-го тура в УПЛ сформировался список топ-11 игроков в рейтинге бомбардиров по системе гол+пасс.
Каждый из них имеет 2 результативных действия. 6 игроков имеют 2+0, еще трое набрали 1+1, а два футболиста сделали 2 голевых передачи
Рейтинг игроков УПЛ по системе гол+пас:
- Кирилл Ковалец (Александрия): 2+0=2
- Илья Квасница (Рух): 2+0=2
- Даниил Сикан (Шахтер): 2+0=2
- Хуан Альвина Безерра (Александрия): 2+0=2
- Николай Матвиенко (Шахтер): 2+0=2
- Андрей Цуриков (Колос): 2+0=2
- Николай Шапаренко (Динамо): 1+1=2
- Артём Челядин (Ворскла): 1+1=2
- Мухаррем Яшари (ЛНЗ): 1+1=2
- Педриньо (Шахтер): 0+2=2
- Денис Антюх (Заря): 0+2=2
Лучшие голеадоры сезона УПЛ
В списке лучших голеадоров сезона лидируют Кирилл Ковалец, Илья Квасница, Даниил Сикан, Хуан Альвина Безерра, Николай Матвиенко и Андрей Цуриков (по 2 забитых мяча).
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