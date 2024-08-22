Мануэль ПЕЛЛЕГРИНИ: «Бетис сыграет против мощного соперника – Кривбасса»

Главный тренер испанского «Бетиса» Мануэль Пеллегрини дал пресс-конференцию перед первым матчем 4-го раунда квалификации Лиги конференций 2024/25 против криворожского «Кривбасса».

– Что можете сказать о «Кривбассе»? Может, кого-то можете выделить из футболистов?

– Завтра мы сыграем против мощного соперника. Ведь он занял третье место в УПЛ после таких известных команд – «Шахтер» и «Динамо», которые обычно спорят за первые две ступени. Мы должны хорошо сыграть и обеспечить себе результат – победу.

– Завтра матч будет обслуживать арбитр, еще в марте работавший на игре россия – Сербия. Как мы знаем, Россия, страна-агрессор, забаненная УЕФА уже почти три года из-за полномасштабного вторжения в Украину. Россия ежедневно убивает людей в Украине: женщин, детей. Как вы относитесь к тому, что такой арбитр работает на матчах УЕФА и завтра он будет обслуживать матч с участием украинской команды?

– Да, я читал об этом. Но это решение УЕФА. Да, понимаю сомнения в нем. Ведь это, конечно, неприятно по политическим причинам, из-за того, что происходит в Украине. Но я не сомневаюсь, что он – хороший арбитр, ведь это назначение УЕФА. Да, понимаю, что в его адрес будут звучать не самые лучшие слова, если он где-то совершит ошибку. Потому что это также произойдет по политическим причинам.

ВИДЕО. Пресс-конференция Мануэля Пеллегрини