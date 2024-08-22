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Лига конференций
22 августа 2024, 00:59 | Обновлено 22 августа 2024, 01:11
174
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы готовы к битве с Бетисом. Игра будет интересной»

Наставник «Кривбасса» дал пресс-конференцию перед матчем Лиги конференций

22 августа 2024, 00:59 | Обновлено 22 августа 2024, 01:11
174
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Мы готовы к битве с Бетисом. Игра будет интересной»
ФК Кривбасс Кривой Рог. Юрий Вернидуб

Главный тренер криворожского «Кривбасса» Юрий Вернидуб дал пресс-конференцию перед первым матчем плей-оф Лиги конференций 2024/25 против испанского «Бетиса».

– Мы ожидаем неплохой матч. Играем с сильным соперником. Много говорить не хотелось бы. Давайте дождемся завтра и увидим, насколько мы готовы к этому сильному оппоненту, как «Бетис». Игра обещает стать очень интересной. Мы готовы к этой битве.

– Победа над «Вересом» дала команде эмоциональный толчок?

– Любая победа – это позитив. Этого нам как раз не хватило перед вторым матчем с Викторией. Мы проиграли во Львове «Карпатам» – 0:3, и было очевидно, что ребята были немного подавлены. Сейчас – наоборот. Мы выиграли 2:0 и приехали в Кошице с хорошим настроением. Хотим сыграть с классным соперником. Бетис также только начал сезон, сыграл вничью с Жироной – 1:1.

На основе этого поединка показали ребятам, как Бетис может атаковать, как защищается. Также посмотрели несколько моментов по летнему собранию, когда они готовились к сезону Ла Лиги. Знаем, что испанцы играли с «Манчестер Юнайтед» – 2:3, «Ливерпулем» – 0:1. Информация есть. Понятно, что команда очень сильная. Ждем противостояния. Завтра увидим свою готовность и можем ли дать бой такому оппоненту.

– «Кривбасс» был инициатором отмены переносов матчей УПЛ. И даже сейчас, в отличие от Динамо, на перенос игры между двумя матчами плей-офф. Что это такая позиция клуба?

– Да, это позиция клуба, и мы ее придерживаемся. Ничего с этим не поделаешь. Мы готовы к тому, что завтра сыграем с «Бетисом», а уже в воскресенье, 25 августа, с «Ингульцем» в Кривом Роге в УПЛ. Ничего ужасного, мы готовы к этому.

ВИДЕО. Пресс-конференция Юрия Вернидуба

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Кривбасс – Бетис. Текстовая трансляция матча
Бетис Кривбасс Кривой Рог Лига конференций Кривбасс - Бетис Юрий Вернидуб пресс-конференция
Николай Степанов Источник: ФК Кривбасс
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