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Лига конференций
21 августа 2024, 23:37 | Обновлено 22 августа 2024, 01:08
243
3

Хавбек Кривбасса: «Наша цель – групповой этап еврокубков»

Юрий Вакулко – о противостоянии с «Бетисом»

21 августа 2024, 23:37 | Обновлено 22 августа 2024, 01:08
243
3
Хавбек Кривбасса: «Наша цель – групповой этап еврокубков»
ФК Кривбасс. Юрий Вакулко

Полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации Лиги конференции против «Бетиса» (22 августа, 21:00):

– Считаю, завтра будет очень интересная игра. Мы продемонстрировали хороший футбол против «Виктории», но где-то, возможно, немного не повезло. Наша цель неизменна – групповой этап еврокубков. Теперь это Лига конференций. Для этого мы должны проходить «Бетис» по сумме двух матчей.

– Юрий, в последних матчах именно ты выводишь «Кривбасс» на поле с капитанской повязкой. Каков микроклимат в коллективе и какое самочувствие игроков из-за такого плотного графика?
– Микроклимат хороший. У нас все хорошо. Да, есть тяжелые переезды, и, возможно, где-то не хватает восстановления. Но когда играешь с такими соперниками на хороших стадионах при поддержке болельщиков, в такой классной атмосфере – это все нивелируется и усталости не чувствуешь.

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Юрий Вакулко Кривбасс Кривой Рог Бетис Кривбасс - Бетис Лига конференций пресс-конференция
Олег Дидух Источник: ФК Кривбасс
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Комментарии 3
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maxno
Посмотрим. Динамо не потянуло . Может КРИВБАС потянет и в каждом кубке по одному представителю.
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+1
maxno
Сенсации бывают .
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0
Richard Lewis
А по грі й не скажеш…
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-1
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