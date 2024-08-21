Хавбек Кривбасса: «Наша цель – групповой этап еврокубков»

Полузащитник «Кривбасса» Юрий Вакулко поделился ожиданиями от матча плей-офф квалификации Лиги конференции против «Бетиса» (22 августа, 21:00):

– Считаю, завтра будет очень интересная игра. Мы продемонстрировали хороший футбол против «Виктории», но где-то, возможно, немного не повезло. Наша цель неизменна – групповой этап еврокубков. Теперь это Лига конференций. Для этого мы должны проходить «Бетис» по сумме двух матчей.

– Юрий, в последних матчах именно ты выводишь «Кривбасс» на поле с капитанской повязкой. Каков микроклимат в коллективе и какое самочувствие игроков из-за такого плотного графика?

– Микроклимат хороший. У нас все хорошо. Да, есть тяжелые переезды, и, возможно, где-то не хватает восстановления. Но когда играешь с такими соперниками на хороших стадионах при поддержке болельщиков, в такой классной атмосфере – это все нивелируется и усталости не чувствуешь.