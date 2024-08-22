Оценены шансы Динамо в ответной игре Лиги чемпионов с Зальцбургом на выезде

В среду, 21 августа, в Люблине (Польша) состоялся первый поединок стадии плей-офф квалификации Лиги чемпионов между «Динамо» и «РБ Зальцбург», в котором со счетом 2:0 победили австрийцы.

27-го числа в Австрии клубы проведут ответный матч и определят обладателя путевки в основной этап Лиги чемпионов, которым станет победитель двухматчевого противостояния.

Эксперты считают, что «РБ Зальцбург» является фаворитом второй встречи. На победу «быков» можно поставить с коэффициентом 1,63.

В то же время котировки на победу в матче «Динамо» составляют 5,23, а ничья имеет коэффициент 4,1.

Букмекеры уверены, что команды во втором матче, вероятно, смогут огорчить друг друга голами, как это не произошло в первой встрече. Коэффициент на то, что обе команды забьют составляет 1,79, а на то, что не забьют – 2,03.

Напомним, ответная игра «Динамо» и «РБ Зальцбург» в Австрии начнется в 22:00 27 августа.