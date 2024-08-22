Германия22 августа 2024, 02:41 | Обновлено 22 августа 2024, 02:52
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Тер Штеген высказался об уходе из сборной Германии Нойера
Марк-Андре – о решении Мануэля
22 августа 2024, 02:41 | Обновлено 22 августа 2024, 02:52
89
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Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о решении Мануэля Нойер поставить точку в выступлениях за национальную команду Германии.
«Поздравляю с успешной карьерой в сборной Германии.
Навеки чемпион мира и легенда немецкого футбола!» – написал тер Штеген, который, вероятно, теперь станет основным голкипером немецкой сборной.
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