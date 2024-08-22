Тер Штеген высказался об уходе из сборной Германии Нойера

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о решении Мануэля Нойер поставить точку в выступлениях за национальную команду Германии.

«Поздравляю с успешной карьерой в сборной Германии.

Навеки чемпион мира и легенда немецкого футбола!» – написал тер Штеген, который, вероятно, теперь станет основным голкипером немецкой сборной.