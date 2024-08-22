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  4. Тер Штеген высказался об уходе из сборной Германии Нойера
Германия
22 августа 2024, 02:41 | Обновлено 22 августа 2024, 02:52
89
0

Тер Штеген высказался об уходе из сборной Германии Нойера

Марк-Андре – о решении Мануэля

22 августа 2024, 02:41 | Обновлено 22 августа 2024, 02:52
89
0
Тер Штеген высказался об уходе из сборной Германии Нойера
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк-Андре тер Штеген и Мануэль Нойер

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген поделился мнением о решении Мануэля Нойер поставить точку в выступлениях за национальную команду Германии.

«Поздравляю с успешной карьерой в сборной Германии.

Навеки чемпион мира и легенда немецкого футбола!» – написал тер Штеген, который, вероятно, теперь станет основным голкипером немецкой сборной.

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Марк-Андре тер Штеген Мануэль Нойер сборная Германии по футболу
Юрій Остроумов Источник: Instagram
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