Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник Зальцбурга дал оценку победе над Динамо в отборе ЛЧ
Лига чемпионов
22 августа 2024, 01:11 | Обновлено 22 августа 2024, 01:27
256
0

Защитник Зальцбурга дал оценку победе над Динамо в отборе ЛЧ

Камиль Пентковски – о поединке с киевлянами

22 августа 2024, 01:11 | Обновлено 22 августа 2024, 01:27
256
0
Защитник Зальцбурга дал оценку победе над Динамо в отборе ЛЧ
Getty Images/Global Images Ukraine. Камиль Пентковски

Польский защитник «РБ Зальцбург» Камиль Пентковски поделился эмоциями от матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов с «Динамо», в котором австрийцы добились победы в Люблине со счетом 2:0.

«Это был хороший матч с нашей стороны. Мы хорошо сыграли, забили два гола и не пропустили ни одного. Мы счастливы, даже если нам придется оставаться сосредоточенными, так как впереди еще один матч.

Для меня было особенным, что здесь находилось около 20 человек из моей семьи.

Мы хотим попасть в Лигу чемпионов, и с нетерпением ждем ответного матча», – рассказал Пентковски.

Ответная игра между «РБ Зальцбург» и «Динамо» состоится в Австрии 27 августа.

По теме:
Мидтьюлланд – Слован Братислава – 1:1. Видео голов и обзор матча
В РБ Зальцбург оценили матч отбора Лиги чемпионов в Люблине с Динамо
Мальме – Спарта Прага – 0:2. Видео голов и обзор матча
Лига чемпионов РБ Зальцбург Динамо - РБ Зальцбург
Юрій Остроумов Источник: ФК Ред Булл Зальцбург
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Стали известны стартовые составы команд на матч Динамо с РБ Зальцбург
Футбол | 21 августа 2024, 20:50 18
Стали известны стартовые составы команд на матч Динамо с РБ Зальцбург
Стали известны стартовые составы команд на матч Динамо с РБ Зальцбург

21 августа в 22:00 пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
Футбол | 21 августа 2024, 23:44 10
Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола
Не Месси, не Пушкаш. Назван лучший форвард за всю историю футбола

Первое место в рейтинге занял легендарный Пеле

«Он хороший нападающий, но...» Новый форвард Жироны высказался о Довбике
Футбол | 22.08.2024, 01:14
«Он хороший нападающий, но...» Новый форвард Жироны высказался о Довбике
«Он хороший нападающий, но...» Новый форвард Жироны высказался о Довбике
Не Реал. Легендарный клуб нацелился на трансфер Холанда в 2025 году
Футбол | 21.08.2024, 07:12
Не Реал. Легендарный клуб нацелился на трансфер Холанда в 2025 году
Не Реал. Легендарный клуб нацелился на трансфер Холанда в 2025 году
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Футбол | 21.08.2024, 10:49
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Лунин окончательно определился по будущему. Андрей знает, чего хочет
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
Бразильский хавбек Шахтера не прочь играть за сборную Украины
21.08.2024, 12:28 43
Футбол
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
Месси выше Мбаппе. Назван главный фаворит на Золотой мяч 2024 года
20.08.2024, 00:55 11
Футбол
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
Эдди Хирн назвал самый большой бой в истории, который может состояться
21.08.2024, 09:28 4
Бокс
Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом
Михайличенко рассказал о шансах Динамо в противостоянии с Зальцбургом
20.08.2024, 14:40 1
Футбол
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
Один из сильнейших клубов мира отказался от Лунина. Известна причина
20.08.2024, 07:59 3
Футбол
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал победу Хижняка на ОИ
Главный тренер сборной Узбекистана прокомментировал победу Хижняка на ОИ
20.08.2024, 08:38
Олимпийские игры
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
Один из владельцев Динамо проголосовал против запрета русской церкви
20.08.2024, 14:52 116
Война
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
Где смотреть онлайн матч квалификации Лиги чемпионов Динамо – РБ Зальцбург
21.08.2024, 06:45
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем