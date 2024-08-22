Защитник Зальцбурга дал оценку победе над Динамо в отборе ЛЧ

Польский защитник «РБ Зальцбург» Камиль Пентковски поделился эмоциями от матча плей-офф раунда квалификации Лиги чемпионов с «Динамо», в котором австрийцы добились победы в Люблине со счетом 2:0.

«Это был хороший матч с нашей стороны. Мы хорошо сыграли, забили два гола и не пропустили ни одного. Мы счастливы, даже если нам придется оставаться сосредоточенными, так как впереди еще один матч.

Для меня было особенным, что здесь находилось около 20 человек из моей семьи.

Мы хотим попасть в Лигу чемпионов, и с нетерпением ждем ответного матча», – рассказал Пентковски.

Ответная игра между «РБ Зальцбург» и «Динамо» состоится в Австрии 27 августа.