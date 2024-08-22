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  4. ФОТО. Был ли пенальти? Момент фола Караваева в своей штрафной площадке
Лига чемпионов
22 августа 2024, 01:35 | Обновлено 22 августа 2024, 01:47
413
0

ФОТО. Был ли пенальти? Момент фола Караваева в своей штрафной площадке

Хавбек Мусса Йео грамотно закрыл мяч корпусом, и защитник нарушил правила

22 августа 2024, 01:35 | Обновлено 22 августа 2024, 01:47
413
0
ФОТО. Был ли пенальти? Момент фола Караваева в своей штрафной площадке
MEGOGO. Александр Караваев и Мусса Йео

21 августа в 22:00 прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург» (0:2).

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Команды играли в польском городе Люблине на Арене Люблин. Ответный матч пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.

На 50-й минуте матча гости удвоили свой перевес. Мауриц Кьергор реализовал пенальти.

11-метровый удар был назначен за фол Александра Караваева в своей штрафной площадке.

Хавбек гостей Мусса Йео грамотно закрыл мяч корпусом, и защитник динамовцев нарушил правила.

ФОТО. Был ли пенальти? Момент фола Караваева в своей штрафной площадке

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Динамо Киев пенальти РБ Зальцбург видео голов и обзор Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург Александр Караваев судейство
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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