ФОТО. Был ли пенальти? Момент фола Караваева в своей штрафной площадке
Хавбек Мусса Йео грамотно закрыл мяч корпусом, и защитник нарушил правила
21 августа в 22:00 прошел первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играли «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург» (0:2).
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Команды играли в польском городе Люблине на Арене Люблин. Ответный матч пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.
На 50-й минуте матча гости удвоили свой перевес. Мауриц Кьергор реализовал пенальти.
11-метровый удар был назначен за фол Александра Караваева в своей штрафной площадке.
Хавбек гостей Мусса Йео грамотно закрыл мяч корпусом, и защитник динамовцев нарушил правила.
ФОТО. Был ли пенальти? Момент фола Караваева в своей штрафной площадке
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