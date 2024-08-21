ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол. Кьергор реализовал пенальти
На 50-й минуте матча Q4 Лиги чемпионов гости удвоили свой перевес
21 августа в 22:00 проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».
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Команды встречаются в польском городе Люблине на Арене Люблин. Ответный матч между этими командами пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.
На 50-й минуте матча гости удвоили свой перевес. Мауриц Кьергор реализовал пенальти.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и РБ Зальцбург
ГОЛ! 0:2. Мауриц Кьергор, 50 мин (пен)
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