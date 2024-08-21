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Лига чемпионов
21 августа 2024, 23:17 | Обновлено 21 августа 2024, 23:35
442
0

ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол. Кьергор реализовал пенальти

На 50-й минуте матча Q4 Лиги чемпионов гости удвоили свой перевес

21 августа 2024, 23:17 | Обновлено 21 августа 2024, 23:35
442
0
ВИДЕО. Динамо пропустило второй гол. Кьергор реализовал пенальти
Getty Images/Global Images Ukraine

21 августа в 22:00 проходит первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором играют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встречаются в польском городе Люблине на Арене Люблин. Ответный матч между этими командами пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.

На 50-й минуте матча гости удвоили свой перевес. Мауриц Кьергор реализовал пенальти.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Динамо и РБ Зальцбург

ГОЛ! 0:2. Мауриц Кьергор, 50 мин (пен)

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Источник: Черноморец просматривает воспитанника Динамо
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Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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