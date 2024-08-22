21.08.2024 22:00 – FT 1 : 1
Лига чемпионов22 августа 2024, 02:23 | Обновлено 22 августа 2024, 02:28
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Мидтьюлланд – Слован Братислава – 1:1. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации
22 августа 2024, 02:23 | Обновлено 22 августа 2024, 02:28
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Вечером 21 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Мирным исходом завершился поединок между командами Мидтьюлланд (Дания) и Слован Братислава (1:1).
Лига чемпионов 2024/25
4-й раунд квалификации (Q4). Первые матчи, 21 августа
Мидтьюлланд (Дания) – Слован Братислава (Словакия) – 1:1
Голы: Чилуфья, 79 – Блэкман, 59
Видео голов и обзор матча
События матча
79’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Чилуфья (Мидтьюлланд).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Cesar Blackman (Слован Братислава).
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