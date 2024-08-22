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Лига чемпионов Квалификация
Мидтьюлланд
21.08.2024 22:00 – FT 1 : 1
Слован Братислава
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Лига чемпионов
22 августа 2024, 02:23 | Обновлено 22 августа 2024, 02:28
9
0

Мидтьюлланд – Слован Братислава – 1:1. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор первого матча 4-го раунда квалификации

22 августа 2024, 02:23 | Обновлено 22 августа 2024, 02:28
9
0
Мидтьюлланд – Слован Братислава – 1:1. Видео голов и обзор матча
ФК Слован Братислава

Вечером 21 августа состоялись первые матчи 4-го раунда квалификации (Q4) Лиги чемпионов 2024/25.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Мирным исходом завершился поединок между командами Мидтьюлланд (Дания) и Слован Братислава (1:1).

Лига чемпионов 2024/25

4-й раунд квалификации (Q4). Первые матчи, 21 августа

Мидтьюлланд (Дания) – Слован Братислава (Словакия) – 1:1

Голы: Чилуфья, 79 – Блэкман, 59

Видео голов и обзор матча

События матча

79’
ГОЛ ! Мяч забил Эдвард Чилуфья (Мидтьюлланд).
59’
ГОЛ ! Мяч забил Cesar Blackman (Слован Братислава).
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Лига чемпионов Мидтьюлланд Слован Братислава видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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