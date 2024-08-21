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  4. Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Уход Нойера – большая потеря для нас»
Германия
21 августа 2024, 23:56 |
898
1

Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Уход Нойера – большая потеря для нас»

Тренер сборной Германии – о многолетнем голкипере команды

21 августа 2024, 23:56 |
898
1
Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Уход Нойера – большая потеря для нас»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал решение Мануэля Нойера завершить карьеру в сборной Германии:

«Я могу понять решение Мануэля уйти, но его уход – это большая потеря для нас. Он сформировал вратарское мастерство, как никто другой в истории футбола. Благодаря своим сейвам, стилю, игре на опережение и харизме, он был больше, чем просто вратарем национальной сборной в течение почти полутора десятилетий.

Его способности были решающим фактором в представлении о том, как мы хотим играть в футбол. Нойер был и есть замечательный спортсмен. Я часто искал возможности пообщаться с ним, и я рад, что смогу продолжать это делать и в будущем. Нам будет не хватать Мануэля в национальной сборной».

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Юлиан Нагельсманн сборная Германии по футболу Мануэль Нойер
Олег Дидух Источник: Bild
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luceorius
 На ЧЄ 2024 вперше, принаймні на рівні топових збірних, тренер виявився молодшим за гравця. Тепер Ноєр позбавив Нагельсманна цієї незручності. 
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