Юлиан НАГЕЛЬСМАНН: «Уход Нойера – большая потеря для нас»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн прокомментировал решение Мануэля Нойера завершить карьеру в сборной Германии:

«Я могу понять решение Мануэля уйти, но его уход – это большая потеря для нас. Он сформировал вратарское мастерство, как никто другой в истории футбола. Благодаря своим сейвам, стилю, игре на опережение и харизме, он был больше, чем просто вратарем национальной сборной в течение почти полутора десятилетий.

Его способности были решающим фактором в представлении о том, как мы хотим играть в футбол. Нойер был и есть замечательный спортсмен. Я часто искал возможности пообщаться с ним, и я рад, что смогу продолжать это делать и в будущем. Нам будет не хватать Мануэля в национальной сборной».