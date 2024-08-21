ВАКУЛА: «Падая, вратарь соперников всем весом зацепил мое колено»

В матче 1/16 финала Кубка Украины между «Олимпией» Савинцы и «Зарей» Луганск (1:4) травму колена на 15-й минуте получил хавбек гостей Владислав Вакула.

Есть надежда, что повреждение вингера Зари окажется не столь серьезным, как показалось в первый момент.

25-летний футболист, возвращаясь в Киев в автобусе команды, дал краткий комментарий по поводу эпизода с травмой:

«Вратарь Олимпии ловил мяч и, уже падая, всем весом задел мое колено. Что конкретно произошло – пока непонятно. Скорее всего, завтра поеду на МРТ».