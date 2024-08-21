Кубок Украины21 августа 2024, 21:35 | Обновлено 21 августа 2024, 21:54
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ВАКУЛА: «Падая, вратарь соперников всем весом зацепил мое колено»
Хавбек луганской Зари рассказал об эпизоде с травмой в кубковом матче
21 августа 2024, 21:35 | Обновлено 21 августа 2024, 21:54
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В матче 1/16 финала Кубка Украины между «Олимпией» Савинцы и «Зарей» Луганск (1:4) травму колена на 15-й минуте получил хавбек гостей Владислав Вакула.
Есть надежда, что повреждение вингера Зари окажется не столь серьезным, как показалось в первый момент.
25-летний футболист, возвращаясь в Киев в автобусе команды, дал краткий комментарий по поводу эпизода с травмой:
«Вратарь Олимпии ловил мяч и, уже падая, всем весом задел мое колено. Что конкретно произошло – пока непонятно. Скорее всего, завтра поеду на МРТ».
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