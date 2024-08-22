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  4. «Он хороший нападающий, но...» Новый форвард Жироны высказался о Довбике
Испания
22 августа 2024, 01:14 |
1111
2

«Он хороший нападающий, но...» Новый форвард Жироны высказался о Довбике

Боян Миовски станет заменой Артема в каталонском клубе 

22 августа 2024, 01:14 |
1111
2
«Он хороший нападающий, но...» Новый форвард Жироны высказался о Довбике
Getty Images/Global Images Ukraine. Бояна Миовски

Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании македонского нападающего шотландского «Абердина» Бояна Миовски. Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «красно-белыми» контракт, который будет действовать на протяжении 4 следующих сезонов.

Миовски высказался о сравнении с украинцем Артемом Довбиком, который этим летом перешел из «Жироны» в «Рому».

«Довбик – это хороший нападающий, но я совсем другой футболист, мы два разных игрока. Я не боюсь сравнений. Постараюсь забить как можно больше мячей и смогу выиграть трофей Пичичи», – сказал Миовски.

В сезоне 2023/24 Боян Миовски провел 53 матча на клубном уровне, отметившись 26 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.

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Артем Довбик Рома Рим Жирона Ла Лига чемпионат Испании по футболу
Дмитро Олійник Источник: X (Twitter)
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Комментарии 2
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andre_lui
Ага, це так просто. Прийшов у Жирону і виграв
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+2
Harun Bakircioğlu
На Жирону только к середине сезона начали настраиваться как на достойного соперника и результативность команды сразу упала. В первом круге 15 побед было, а во втором уже 10.
В этом сезоне недооценивать Жирону уже не будут с самого первого тура и количество голов упадет. Маловероятно, что футболист Жироны возьмет еще раз Пичичи, можно сказать шансы около ноля.
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+1
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