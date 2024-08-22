«Он хороший нападающий, но...» Новый форвард Жироны высказался о Довбике
Боян Миовски станет заменой Артема в каталонском клубе
Каталонская «Жирона» официально объявила о подписании македонского нападающего шотландского «Абердина» Бояна Миовски. Отмечается, что 25-летний футболист подписал с «красно-белыми» контракт, который будет действовать на протяжении 4 следующих сезонов.
Миовски высказался о сравнении с украинцем Артемом Довбиком, который этим летом перешел из «Жироны» в «Рому».
«Довбик – это хороший нападающий, но я совсем другой футболист, мы два разных игрока. Я не боюсь сравнений. Постараюсь забить как можно больше мячей и смогу выиграть трофей Пичичи», – сказал Миовски.
В сезоне 2023/24 Боян Миовски провел 53 матча на клубном уровне, отметившись 26 забитыми мячами и 4 голевыми передачами.
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