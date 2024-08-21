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Лига чемпионов
21 августа 2024, 20:50 | Обновлено 21 августа 2024, 21:41
7592
17

Стали известны стартовые составы команд на матч Динамо с РБ Зальцбург

21 августа в 22:00 пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

21 августа 2024, 20:50 | Обновлено 21 августа 2024, 21:41
7592
17
Стали известны стартовые составы команд на матч Динамо с РБ Зальцбург

21 августа в 22:00 по киевскому времени пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В поединке сыграют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Команды встретятся в польском городе Люблине на Арене Люблин. Ответный матч между этими командами пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.

Стали известны стартовые составы команд на матч Динамо с РБ Зальцбург

Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Михавко, Дубинчак, Пихаленок

Запас: Нещерет, Вивчаренко, Рубчинский, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Тымчик, Себальос, Биловар, Брагару, Михайленко, Волошин

РБ Зальцбург: Бласвих, Терзич, Байду, Кьергор, Бидструп, Гурна-Дуат, Глух, Нене, Йео, Дедич, Пентковски

Запас: Шлагер, Хамзич, ван дер Бремпт, Око, Капальдо, Диамбу, Ратков, Лукич, Дагим, Мелльберг, Диаките

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Динамо Киев РБ Зальцбург Лига чемпионов Динамо - РБ Зальцбург стартовые составы
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
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Комментарии 17
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Test
Удачі і фарту! Разом до перемоги!!!
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+11
Cityzen83
Хм, Буи нет даже в запасе. Пихи на весь маттч не хватит.
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+2
Показать Скрыть 1 ответ
Lesovij7
Где буяльский? В заявке нету
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+1
Показать Скрыть 1 ответ
Диванний Експерт
Стали відомі 🤮🤮🤮🤮
Ответить
0
Андрей⚒️
🇺🇦
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0
pavel8873
У Любліні зараз сильний дощ , кіна не буде ...
Ответить
0
Bulba_sumkin
Московский патриархат за который топит суркис благословил команду? 
Ответить
-1
Remark
Всі, крім Михавко, норм.
Ответить
-5
Показать Скрыть 4 ответа
nivavn
Без буХляйського, значить сьогодні буде ПЕРЕМОГА!!!
Ответить
-15
Показать Скрыть 2 ответа
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