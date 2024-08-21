21 августа в 22:00 по киевскому времени пройдет первый матч 4-го раунда квалификации Лиги чемпионов.

В поединке сыграют «Динамо» Киев и австрийский «РБ Зальцбург».

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Команды встретятся в польском городе Люблине на Арене Люблин. Ответный матч между этими командами пройдет 27 августа в австрийском Зальцбурге.

Стали известны стартовые составы команд на матч Динамо с РБ Зальцбург

Динамо: Бущан, Попов, Бражко, Ярмоленко, Шапаренко, Ванат, Караваев, Кабаев, Михавко, Дубинчак, Пихаленок

Запас: Нещерет, Вивчаренко, Рубчинский, Лонвейк, Андриевский, Супряга, Тымчик, Себальос, Биловар, Брагару, Михайленко, Волошин

РБ Зальцбург: Бласвих, Терзич, Байду, Кьергор, Бидструп, Гурна-Дуат, Глух, Нене, Йео, Дедич, Пентковски

Запас: Шлагер, Хамзич, ван дер Бремпт, Око, Капальдо, Диамбу, Ратков, Лукич, Дагим, Мелльберг, Диаките