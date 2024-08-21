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Лига наций
21 августа 2024, 19:40 | Обновлено 21 августа 2024, 20:24
869
2

УАФ рассказала, в какой форме Украина сыграет сентябрьские матчи

Команда Сергея Реброва будет играть в форме от «Joma»

21 августа 2024, 19:40 | Обновлено 21 августа 2024, 20:24
869
2
УАФ рассказала, в какой форме Украина сыграет сентябрьские матчи
Getty Images/Global Images Ukraine

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально подтвердила информацию Виктора Вацко о том, что сентябрьские матчи Лиги наций сборная Украины сыграет в форме от старого технического спонсора, испанского бренда «Joma»:

«1 сентября завершается контракт с техническим партнером, но начинается переходный период, в котором еще можно использовать экипировку. Сентябрьские матчи сборные Украины будут играть в Joma».

7 и 10 сентября сборная Украины проведет матчи Лиги наций против Албании и Чехии соответственно.

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Украинская ассоциация футбола сборная Украины по футболу игровая форма Joma
Олег Дидух Источник: Трибуна
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Diodora
Ганьба УАФ! 😡 За стільки часу не підготувати іншу форму... Бездарі!
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+1
ТвояМамка
Переходной период)))
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0
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