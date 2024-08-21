Лига наций21 августа 2024, 19:40 | Обновлено 21 августа 2024, 20:24
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УАФ рассказала, в какой форме Украина сыграет сентябрьские матчи
Команда Сергея Реброва будет играть в форме от «Joma»
21 августа 2024, 19:40 | Обновлено 21 августа 2024, 20:24
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Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально подтвердила информацию Виктора Вацко о том, что сентябрьские матчи Лиги наций сборная Украины сыграет в форме от старого технического спонсора, испанского бренда «Joma»:
«1 сентября завершается контракт с техническим партнером, но начинается переходный период, в котором еще можно использовать экипировку. Сентябрьские матчи сборные Украины будут играть в Joma».
7 и 10 сентября сборная Украины проведет матчи Лиги наций против Албании и Чехии соответственно.
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Комментарии 2
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Ганьба УАФ! 😡 За стільки часу не підготувати іншу форму... Бездарі!
Переходной период)))
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