УАФ рассказала, в какой форме Украина сыграет сентябрьские матчи

Украинская ассоциация футбола (УАФ) официально подтвердила информацию Виктора Вацко о том, что сентябрьские матчи Лиги наций сборная Украины сыграет в форме от старого технического спонсора, испанского бренда «Joma»:

«1 сентября завершается контракт с техническим партнером, но начинается переходный период, в котором еще можно использовать экипировку. Сентябрьские матчи сборные Украины будут играть в Joma».

7 и 10 сентября сборная Украины проведет матчи Лиги наций против Албании и Чехии соответственно.