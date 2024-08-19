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Лига наций
19 августа 2024, 18:59 |
373
0

Стало известно, в какой форме Украина сыграет в Лиге наций в сентябре

Первые матчи сборная Украины проведет в старой форме от «Joma»

19 августа 2024, 18:59 |
373
0
Стало известно, в какой форме Украина сыграет в Лиге наций в сентябре
УАФ

Первые два матча в Лиге наций 2024/2025 (против Албании и Чехии 7 и 10 сентября соответственно) сборная Украины проведет в своей старой форме от бренда «Joma». Об этом сообщает украинский журналист и телекомментатор Виктор Вацко.

Весной сообщалось о том, что с осени 2024 года Украина будет играть в экипировке от «Adidas» и прекратит сотрудничество с «Joma», которая продолжает работать на российском рынке. Однако, по информации Вацко, на экипировку «Adidas» сборная Украины перейдет лишь с октября.

Нынешние комплекты формы сборной Украины от «Joma» были презентованы еще в 2021 году, перед стартом Евро-2020.

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сборная Украины по футболу Лига наций игровая форма Adidas Joma Виктор Вацко
Олег Дидух Источник: Вацко Live
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