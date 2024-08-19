Стало известно, в какой форме Украина сыграет в Лиге наций в сентябре

Первые два матча в Лиге наций 2024/2025 (против Албании и Чехии 7 и 10 сентября соответственно) сборная Украины проведет в своей старой форме от бренда «Joma». Об этом сообщает украинский журналист и телекомментатор Виктор Вацко.

Весной сообщалось о том, что с осени 2024 года Украина будет играть в экипировке от «Adidas» и прекратит сотрудничество с «Joma», которая продолжает работать на российском рынке. Однако, по информации Вацко, на экипировку «Adidas» сборная Украины перейдет лишь с октября.

Нынешние комплекты формы сборной Украины от «Joma» были презентованы еще в 2021 году, перед стартом Евро-2020.